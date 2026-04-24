24 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

bhopal news: सृष्टि की धुरी और शक्ति का आधार है नारी: अखिल भारतीय कलामंदिर की काव्य गोष्ठी संपन्न

bhopal news: 'आज की नारी का अवदान' विषय पर गूंजीं कविताएं, 30 से अधिक कवियों ने दीं प्रस्तुतियां, कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. गौरीशंकर शर्मा 'गौरीश' ने की।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Shailendra Sharma

Apr 24, 2026

kalamandir

poetry event women empowerment akhil bharatiya kalamandir

bhopal news: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के विश्व संवाद केंद्र सभागार में 'अखिल भारतीय कलामन्दिर' संस्था द्वारा 'आज की नारी का अवदान' विषय पर ग्रीष्मकालीन काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस साहित्यिक समागम में साहित्यकारों ने नारी शक्ति के विभिन्न स्वरूपों, उनके संघर्षों और राष्ट्र निर्माण में उनके अतुलनीय योगदान को अपनी रचनाओं के माध्यम से रेखांकित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। सीमा हरि शर्मा ने सुमधुर स्वर में सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. गौरीशंकर शर्मा 'गौरीश' ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में निराला सृजन पीठ की निदेशक डॉ. साधना बलवटे उपस्थित रहीं।

नारी किसी की मोहताज नहीं: डॉ. साधना बलवटे

मुख्य अतिथि डॉ. साधना बलवटे ने अपने ओजस्वी उद्बोधन में कहा कि आज की नारी हर क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर रही है। वह अब किसी की मोहताज नहीं है, बल्कि अपनी योग्यता से स्वयं अपना मार्ग प्रशस्त कर रही है। वहीं, कार्यकारी अध्यक्ष हरिवल्लभ शर्मा 'हरि' ने आध्यात्मिक पक्ष रखते हुए कहा कि सृष्टि का संचालन करने के लिए त्रिदेवों को भी देवियों की ओर ही मुखातिब होना पड़ता है। नीदरलैंड से शामिल हुए सामवेदी ने संस्कृत और भारतीय संस्कृति में नारियों के ऐतिहासिक योगदान पर चर्चा की।

काव्य पाठ: भावनाओं और विचारों का संगम

गोष्ठी में लगभग 30 प्रबुद्ध कवियों ने अपनी उत्कृष्ट रचनाओं का पाठ किया। डॉ. अनिता तिवारी के कुशल संचालन में कवियों ने नारी के विविध आयामों को छुआ। सरोज लता सोनी ने नारी को शक्ति और समृद्धि की शान बताया, तो मृदुल त्यागी ने उसे जीवन की गहराई कहा। सीमा हरि शर्मा की पंक्तियों साध कर कर्तव्य सब अधिकार अपने छोड़ती हैं, नारियां सारे जगत को टूट कर भी जोड़ती हैं ने श्रोताओं को भावुक कर दिया। कविता शिरोले ने आह्वान किया कि अबला नहीं बल्कि बुराई के लिए 'बला' बन जाओ। अभिषेक जैन 'अबोध' ने राष्ट्र उत्थान के लिए नारी सम्मान को अनिवार्य बताया। रेनू श्रीवास्तव ने आधुनिक लड़कियों के बदलते स्वरूप और वक्त के साथ उनके बढ़ते कदमों पर कविता पढ़ी। डॉ. कमल किशोर दुबे और डॉ. शिव कुमार दीवान ने नारी को सृष्टि की धुरी और सृष्टा का तप-बल करार दिया।

व्यंग्य और यथार्थ का पुट

गोष्ठी में केवल महिमामंडन ही नहीं, बल्कि नारी की वर्तमान स्थिति पर कटाक्ष भी किए गए। सतीश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि निर्माण से विध्वंस तक हर जगह उपस्थिति के बाद भी नारी आज 'बेचारी' बनी हुई है। वहीं डॉ. राजेश तिवारी ने सवाल उठाया कि क्या इस सदी में भी नारी अबला ही रहेगी?

नई कार्यकारिणी का स्वागत

इस अवसर पर संस्था की नवीन कार्यकारिणी के पदाधिकारियों का हार और अंगवस्त्र पहनाकर गरिमामयी स्वागत किया गया। अध्यक्षीय उद्बोधन में डॉ. गौरीश ने विषय की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालते हुए अपनी श्रेष्ठ रचना प्रस्तुत की, जिसकी सदन ने मुक्तकंठ से सराहना की। कार्यक्रम के अंत में हरिवल्लभ शर्मा 'हरि' ने सभी आगंतुकों और कवियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

ये भी पढ़ें

मंत्री प्रतिमा बागरी की बढ़ेंगी मुश्किलें, हाईकोर्ट ने 60 दिन में मांगी रिपोर्ट
जबलपुर
pratima bagri

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

24 Apr 2026 08:27 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / bhopal news: सृष्टि की धुरी और शक्ति का आधार है नारी: अखिल भारतीय कलामंदिर की काव्य गोष्ठी संपन्न

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

CM Mohan Yadav: प्रदेशवासियों के नाम सीएम मोहन यादव का संबोधन

cm mohan yadav
भोपाल

bhopal news: चित्रगुप्त मंदिर में गूंजे जयकारे: कायस्थम ने मनाया आराध्य देव का प्राकट्योत्सव

kayastha
भोपाल

mp news: तपती धूप में बेजुबानों का सहारा बना 'सर्वधर्म सद्भावना मंच

garmi
भोपाल

mp news: रेल चिकित्सालय में गूंजा 'सही पोषण, देश रोशन' का नारा, पारंपरिक खेलों से बच्चों को जोड़ने की पहल

bhopal rail
भोपाल

बेटियों के जन्म पर क्यों नहीं गूंजे उनके अपने सोहर गीत, एमपी की अनोखी पहल ने बदली रिवायत

MP News Daughters birth wishes songs
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.