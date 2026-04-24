bhopal news: सृष्टि की धुरी और शक्ति का आधार है नारी: अखिल भारतीय कलामंदिर की काव्य गोष्ठी संपन्न

गोष्ठी में लगभग 30 प्रबुद्ध कवियों ने अपनी उत्कृष्ट रचनाओं का पाठ किया। डॉ. अनिता तिवारी के कुशल संचालन में कवियों ने नारी के विविध आयामों को छुआ। सरोज लता सोनी ने नारी को शक्ति और समृद्धि की शान बताया, तो मृदुल त्यागी ने उसे जीवन की गहराई कहा। सीमा हरि शर्मा की पंक्तियों साध कर कर्तव्य सब अधिकार अपने छोड़ती हैं, नारियां सारे जगत को टूट कर भी जोड़ती हैं ने श्रोताओं को भावुक कर दिया। कविता शिरोले ने आह्वान किया कि अबला नहीं बल्कि बुराई के लिए 'बला' बन जाओ। अभिषेक जैन 'अबोध' ने राष्ट्र उत्थान के लिए नारी सम्मान को अनिवार्य बताया। रेनू श्रीवास्तव ने आधुनिक लड़कियों के बदलते स्वरूप और वक्त के साथ उनके बढ़ते कदमों पर कविता पढ़ी। डॉ. कमल किशोर दुबे और डॉ. शिव कुमार दीवान ने नारी को सृष्टि की धुरी और सृष्टा का तप-बल करार दिया।