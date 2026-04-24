mp news: रेल चिकित्सालय में गूंजा ‘सही पोषण, देश रोशन’ का नारा, पारंपरिक खेलों से बच्चों को जोड़ने की पहल

mp news: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में आधुनिक जीवनशैली में बढ़ते जंक फूड के चलन और मोबाइल की लत के बीच स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से रेल चिकित्सालय में 8वां पोषण पखवाड़ा आयोजित हुआ। इस पखवाड़े का शुक्रवार को सफलतापूर्वक समापन हुआ। 09 अप्रैल से 23 अप्रैल 2026 तक चले इस 15 दिवसीय अभियान के दौरान विभिन्न रचनात्मक और जनहितकारी गतिविधियों के माध्यम से रेल कर्मियों और उनके परिवारों को बेहतर खान-पान और स्वस्थ जीवनशैली का संदेश दिया गया। यह पूरा आयोजन मंडल रेल प्रबंधक (DRM) पंकज त्यागी के मार्गदर्शन एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (CMS) डॉ. अजय डोगरा के कुशल नेतृत्व में निष्पादित किया गया। समापन अवसर पर चिकित्सा विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया कि पोषण केवल पेट भरना नहीं, बल्कि शरीर को आवश्यक तत्व प्रदान करना है।