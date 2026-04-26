न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू, ‘आर्टस’ वाला स्टूडेंट भी चुन सकेगा ‘कॉमर्स-साइंस’

आज तक साइंस यानी बॉयो और मैथमेटिक्स से हायर सेकंडरी करने वाले के पास सबसे ज्यादा ऑप्शन थे। उस विद्यार्थी को साइंस के अतिरिक्त कॉमर्स या आर्ट्स में एडमिशन लेने की छूट थी। हालांकि बॉयो वाला बीएससी मैथ्स और मैथ्स वाला बीएससी बॉयो नहीं कर पाता था। अब वह सबके लिए पात्र होगा। उधर कॉमर्स वाले को साइंस लेने की छूट नहीं थी। वह कॉमर्स या आर्ट्स विषय में ही एडमिशन ले पाता था। अब वह साइंस में भी एडमिशन ले सकेगा। आर्ट्स वाले विद्यार्थी को सबसे कमजोर माना जाता था। वह आट्र्स के अलावा अन्य विषय में एडमिशन नहीं ले पाता था। अब कॉमर्स या साइंस के ऑप्शन भी उसके पास रहेंगे।