आंख स्कैन करने के बाद ही दिया प्रवेश, MPPSC की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में गजब की सख्ती

एमपीपीएससी की ये दोनों परीक्षाएं सबसे अहम मानी जाती हैं। यही कारण है कि परीक्षाओं में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारी अतिरिक्त सतर्कता बरत रहे हैं। एमपीपीएससी के ओएसडी डॉ. रविन्द्र पंचभाई ने बताया, राज्य सेवा एवं वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2026 में प्रदेश में पहली बार त्रिस्तरीय जांच प्रणाली लागू की गई है। इसमें तीन स्तरों पर परीक्षार्थियों की गहन जांच की जाएगी। जांच प्रणाली में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, प्रवेश पत्र की स्कैनिंग और हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर (एचएचएमडी) तलाशी शामिल है। पूरी प्रक्रिया में एआइ का उपयोग किया जा रहा है।