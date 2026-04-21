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‘अमरनाथ यात्रा’ रजिस्ट्रेशन कराने का आसान तरीका, फॉलो करें ये 5 स्टेप्स

Amarnath Yatra 2026 Registration: बुरहानपुर से 3 हजार से अधिक भक्त इस बार यात्रा पर जा रहे हैं, जबकि यह आंकड़ा प्रति वर्ष 1500 के करीब रहता है....

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बुरहानपुर

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Astha Awasthi

Apr 21, 2026

'Amarnath Yatra 2026 online Registration

'Amarnath Yatra 2026 online Registration (Photo Source: AI Image)

Amarnath Yatra 2026 Registration: इस बार अमरनाथ यात्रा की शुरुआत तीन जुलाई से होगी। हिमालय की गुफा में विराजमान बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए भक्तों के अपार उत्साह है। इसके कारण 20 जुलाई तक की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फुल हो चुके हैं। कोई ओंकारेश्वर तो कोई खंडवा पहुंचकर रजिस्ट्रेशन कराने का प्रयास किया। इस बार तो हालात ये बने की ग्रुप के सभी सदस्यों को दर्शन के लिए एक समान तारीख तक नहीं मिल रही है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लंबी-लंबी लाइनें लग रही है। लोग कैसे भी करके रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे है।

26 जुलाई तक फुल रजिस्ट्रेशन

अमरनाथ यात्री मनोज शंखपाल व जयंत मुंशी ने बताया कि इस बार भक्तों में उत्साह ज्यादा है। बुरहानपुर से 3 हजार से अधिक भक्त इस बार यात्रा पर जा रहे हैं, जबकि यह आंकड़ा प्रति वर्ष 1500 के करीब रहता है। इस बार रजिस्ट्रेंशन संख्या अधिक हो गई। ऑनलाइन में बालटाल से 20 जुलाई और पहलगाम से 26 जुलाई तक फुल चल रहा है।

हमने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए 200 से अधिक भक्तों की डाक जम्मू श्रीनगर श्राइन बोर्ड ऑफिस भेजी है। कई भक्त भी मनचाही तिथि के लिए जम्मू या श्रीनगर पहुंचकर तत्काल पंजीयन का विकल्प चुन रहे हैं। पहलगाम और बालटाल के मार्ग से होने वाली इस यात्रा के लिए आएफआइडी कार्ड अनिवार्य है।

कैसे कराएं अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन

तरीका: आप ऑनलाइन (वेबसाइट/ऐप) और ऑफलाइन (बैंक शाखाएं) दोनों तरीके से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
फीस: लगभग 150 से 220 प्रति व्यक्ति।
जरूरी डॉक्यूमेंट्स : आधार कार्ड, वैध मेडिकल सर्टिफिकेट (CHC - अनिवार्य स्वास्थ्य प्रमाण पत्र), और फोटो।
ऐज लिमिट: 13 साल से कम और 70 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति, और 6 सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिलाओं को अनुमति नहीं है।
यात्रा मार्ग: बालटाल (Baltal) और पहलगाम (Pahalgam)।

ऐसे करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

-SASB की वेबसाइट jksasb.nic.in पर जाएं।
-'Online Services' > 'Register' पर क्लिक करें।
-फॉर्म भरें, रूट और तारीख चुनें।
-फोटो और मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करें।
-फीस का भुगतान करें और परमिट डाउनलोड करें।

कल से केदारनाथ यात्रा भी शुरू

12 ज्योतिर्लिंग में से एक केदारनाथ धाम व देश के चारधाम में शामिल बद्रीनाथ धाम के लिए भी उत्साह है। यहां पर गंगोत्री, यमुनोत्री के दर्शन का भी महत्व है। अक्षय तृतीय से यात्रा की शुरुआत हो गई।

आंकड़े एक नजर में

-15 अप्रेल से शुरू हुए रजिस्ट्रेशन
-28 अगस्त को राखी पर होगा समापन
-03 हजार के करीब संभावित यात्री जाएंगे अमरनाथ यात्रा पर

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Published on:

21 Apr 2026 05:26 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Burhanpur / ‘अमरनाथ यात्रा’ रजिस्ट्रेशन कराने का आसान तरीका, फॉलो करें ये 5 स्टेप्स

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