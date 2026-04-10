वायरल हुआ एमपी का ये गांव, गाली-गलौच करने वालो को मिलती है अनोखी सजा

बता दें कि यहां युवा अश्विन पाटिल फिल्म नगरी मुंबई में 10 वर्ष बिताने के बाद अपने गांव लौट आए हैं। उन्होंने देखा कि अक्सर बड़े विवाद की वजह छोटी-छोटी गाली-गलौच बनती है। ये एक गलत आदत गांव का माहौल खराब कर रही थी। ऐसे में अश्विन ने ग्राम पंचायत के जिम्मेदारों और बुजुर्गों के साथ बैठक की। इस बैठक में सर्व सहमति से गांव को गाली मुक्त बनाने (MP Abuse Free Village) का फैसला लिया गया। बस फिर क्या था 6 हजार आबादी वाले बोरसर गांव में संस्कार क्रांति का बिगुल बज गया। इसकी निगरानी के लिए 20 पंचों की टीम तैयार की गई है, जो हर वार्ड में निगरानी करते हैं कि कोई गाली-गलौच तो नहीं कर रहे।