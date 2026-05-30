फॉलोअप: महाराष्ट्र पुलिस की बड़ी चूक, अब शिवानी के बयान से बच जाएंगे पिता और भाई

जलगांव जामोद पुलिस को सिर कटी व जली युवती का ​शव मिला था। ​शिवानी के लापता होने की सूचना पर महाराष्ट्र पुलिस खकनार आई थी। ​शिवानी के पिता और उसके भाई को शंका के आधार पर ले गई और हत्या का प्रकरण दर्ज किया। पुलिस ने कहानी बनाई कि शिवानी का अपने चचेरे भाई से प्रेम प्रसंग था। शादी के पांच दिन बाद वह मायके लौटी। 23 अप्रेल को पिता का बेटी से विवाद हुआ। बात इतनी बढ़ी कि पिता ने बेटी के सिर पर लकड़ी से वार किया। इससे उसकी मौत हो गई। पिता ने शव को एक दिन घर में ही रखा। दूसरे दिन बेटे अजय के साथ मिल कर शव को जलगांव-जामोद में ग्राम राजुरा शिवरा के खेत में जला कर नष्ट करने का प्रयास किया। 26 अप्रैल को खेत मालिक पहुंचा तो अधजला शव दिखा। इस पर जलगांव-जामोद पुलिस ने केस दर्ज कर पिता और भाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।