बुरहानपुर में जिस बेटी की हत्या में जेल पहुंचे पिता और भाई, वो जिंदा लौट आई

बुरहानपुर जिले के खकनार थाने में यह केस अब री-ओपन हो गया। दरअसल, 24 अप्रैल को खड़की गांव की लड़की शिवानी पिता बापूराम लापता हो गई थी। जिसकी गुमशुदगी 1 मई को कराई गई थी। बताया जा रहा है कि गांव के ही अरुण के साथ नासिक के पास एक गांव में रहने लगी थी। दोनों वहां मजदूरी करने लगे। इसी बीच, जब शिवानी को पता चला कि खुद की हत्या के आरोप में पिता और भाई दोनों जेल में बंद है। इस पर हैरान-परेशान होकर शिवानी गांव लौटी और थाने पहुंचकर बोली- 'मैं जिंदा हूं।' पुलिस ने शिवानी की पहचान कर पंचनामा बनाया और जिंदा होने की पुष्टि कर दी। इसके बाद पुलिस शिवानी और अरुण को अपने साथ जलगांव जामोद ले गई।