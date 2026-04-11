इंस्टाग्राम पर दोस्ती.. नाबालिग से कई बार दुष्कर्म, प्रेग्नेंट हुई तो खिलाई गर्भपात की गोली, मौत

MP News : सोशल मीडिया पर दोस्ती एक नाबालिग लड़की के लिए मौत का कारण बन गई। दरअसल, ये हैरान कर देने वाला मामला मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के गणपति नाका थाना इलाके का है। यहां रहने वाली एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की की इंस्टाग्राम पर एक युवक से दोस्ती हुई। आरोपी ने उसे एक होटल मिलने बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोप है कि, आरोपी ने इसके बाद बालिका को कई बार होटल ले जाकर दुष्कर्म किया। यही नहीं, गर्भवती होने पर आरोपी ने लड़की को गर्भपात की ऐसी दवा खिला दी, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई और उपचार के दौरान शुक्रवार को उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी गणेश चौधरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि, आरोपी एक होटल में काम करता था।