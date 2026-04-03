सरकारी स्कूलों में नहीं बचे खेल मैदान, जहां दौड़ते थे बच्चे अब खड़े हैं भवन

दरअसल केरल हाईकोर्ट ने छात्रों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए स्कूलों में खेल मैदानों को बचाने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। पढ़ाई के साथ छात्रों के खेलने के अधिकार को भी उनके सर्वांगीण विकास के लिए एहम माना है। बुधवार को पत्रिका टीम ने शहर की आधा दर्जन से अधिक शासकीय स्कूलों में पहुंचकर स्थिति देखी तो अधिकांश स्कूलों में खेल मैदान गायब होते नजर आ रहे है। नए अतिरिक्त भवनों का निर्माण किया जा रहा है तो कही आसपास बढ़ते अतिक्रमण की रोकथाम के लिए मैदान की जमीन को छोडकऱ बाउंड्रीवॉल कर दी गई। नए निर्माण बढऩे से खेल के मैदान का उपयोग प्रभावित हो रहा है।