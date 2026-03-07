MP के साइबर एक्सपर्ट ने अमेरिका की NASA वेबसाइट को हैकिंग से बचाया

NASA की वेबसाइट में Cross Site Scripting सुरक्षा कमजोरी थी। जिससे कोई हैकर वेबसाइट में खतरनाक स्क्रिप्ट (कोड) डाल सकता था, यह कोड वेबसाइट के सर्वर में यूज़र का डाटा लीक करने के साथ हैकिंग की संभावना रहती है। वेबसाइट पर इस खामी का फायदा उठाकर कोई हैकर यूज़र का लॉगिन सेशन चोरी कर सकता था। नाम, ईमेल और मोबाइल नंबर लीक हो सकते थे।