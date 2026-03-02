2 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बुरहानपुर

ईरान,इजराइल,अमेरिका युद्ध का रमजान,ईद के बाजार पर असर, सूखा मेवा,खजूरें होगी मंहगी

ड्राईफ्रूट,खजूरों का व्यापार ईरान की कीमिया,सऊदी की कलमी खजूर की मांग बुरहानपुर. रमजान के महीने में खजूर से रोजा इफ्तार का विशेष महत्व है।ऐसे में खजूर की ब्रिक्री बढऩे के साथ आगामी ईद को लेकर लोग ड्राईफ्रूट और सूखे मेवों की खरीदारी कर रहे है।रमजान माह के बीच ईरान,इजराइल,अमेरिका युद्ध के हालात बनने से इसका [&hellip;]

2 min read
Google source verification

बुरहानपुर

image

Amir Uddin

Mar 02, 2026

ड्राईफ्रूट,खजूरों का व्यापार

ईरान की कीमिया,सऊदी की कलमी खजूर की मांग

बुरहानपुर. रमजान के महीने में खजूर से रोजा इफ्तार का विशेष महत्व है।ऐसे में खजूर की ब्रिक्री बढऩे के साथ आगामी ईद को लेकर लोग ड्राईफ्रूट और सूखे मेवों की खरीदारी कर रहे है।रमजान माह के बीच ईरान,इजराइल,अमेरिका युद्ध के हालात बनने से इसका असर शहर के ड्राईफ्रुट और खजूरों व्यापार पर भी देखने को मिल रहा है।अगर जल्द युद्ध बंद नहीं हुई तो ड्राईफ्रुट के दामों में बढ़ोतरी होगी।

खाड़ी देश

शहर के बाजार में खाड़ी देश सऊदी,ईरान,इराक,इंडोनेशिया के साथ दुबाई सहित अन्य देशों से खजूरों के साथ ड्राईफ्रूट का सप्लाय होता है। रमजान और ईद पर खजूरों के साथ ड्राईफ्रूट की खरीदी अधिक रहती है।मुंबई, गुजरात और दिल्ली खजूर की सबसे बड़ी मंडिय़ों में शामिल हैं, यहां से खजूर बुरहानपुर पहुंचती है। लेकिन ईद के ठीक पहले खाड़ी देशों पर हो रहे हमले और युद्ध के हालात देखते हुए व्यापारियों में भी चिंता है।क्योंकि इसका सीधा कारण ईरान और इजराइल, अमेरिका के बीच जारी युद्ध से भारतीय बाजार में खाड़ी देशों से आने वाली कई जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति को प्रभावित हो सकती है।

ईरान से अधिक व्यापार

खजूर के थोक व्यापारियों के अनुसार बाजार में ईरान से अधिक सूखे मेवों की आपूर्ति होती है।पिस्ता, बादाम, काजू, खजूर और केसर से लेकर अन्य ड्राई फ्रूस पहुंचता है। ऐसे में सप्लाय प्रभावित होने से दामों में 15-20 फीसदी तक का उछाल आने की संभावना है।खाड़ी देशों विशेषकर ईरान और इराक से सप्लाई होती है।ईद पर भी खजूर के साथ काजू, बादाम, पिस्ता
आदि की मांग बढ़ जाती है।

रमजान में खजूर की 50 वैरायटियां

खजूर के थोक व्यापारी अब्दुल सादिक बागवान ने बताया कि रमजान माह में रोजा इफ्तार के लिए खजूर की करीब 50 वैरायटियां है।एक माह में करीब 50 टन से अधिक की खपत होती है। 100 रुपए से लेकर 2500 रुपए किलो तक की खजूर बाजार में बिक रही है।कीमीया खजूर की डिमांड अधिक रहती है। विदेशों की महंगी खजूर का टेस्ट बहुत अलग होता है। खजूर एक ऐसा ड्राईफ्रूट है जिसमें फाइबर, आयरन, सोडियम और पोटैशियम जैसे मिनरल्स भी पाए जाते हैं जो काफी फायदेमंद होते है।

ये भी पढ़ें

Iran-Israel War के बीच दुबई में फंसे एमपी के सराफा कारोबारी के बेटा-बहू, मां ने लगाई भावुक गुहार
नर्मदापुरम
Iran-Israel War

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

02 Mar 2026 04:08 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Burhanpur / ईरान,इजराइल,अमेरिका युद्ध का रमजान,ईद के बाजार पर असर, सूखा मेवा,खजूरें होगी मंहगी

बड़ी खबरें

View All

बुरहानपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Iran-Israel War के बीच दुबई में फंसे बुरहानपुर के दो परिवार, बताया आंखों देखा हाल

Iran-Israel War
बुरहानपुर

MP में भाजपा पार्षद के पुत्र ने किया कांड! नाबालिग पर बनाया दबाव, POCSO एक्ट में केस दर्ज

Minor Harassment and Forced Conversion Case on BJP Councillor Son Booked Under POCSO MP News
बुरहानपुर

बड़ी खबर: एमपी बोर्ड की 10 वीं परीक्षा का पेपर हुआ वायरल, मच गई खलबली

MP Board 10th Exam English Paper Goes Viral
बुरहानपुर

बोर्ड परीक्षा में नकल कराने के लिए शिक्षिका ने व्हाट्सएप स्टेटस पर वायरल किया प्रश्न पत्र, मचा हड़कंप

बुरहानपुर

MP में बदलेगा एक और जिले का नाम! विधायक ने सीएम के सामने रखी अपनी बात

burhanpur name change demand by mla cm mohan yadav announce banana processing unit mp news
बुरहानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.