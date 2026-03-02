ईरान,इजराइल,अमेरिका युद्ध का रमजान,ईद के बाजार पर असर, सूखा मेवा,खजूरें होगी मंहगी

शहर के बाजार में खाड़ी देश सऊदी,ईरान,इराक,इंडोनेशिया के साथ दुबाई सहित अन्य देशों से खजूरों के साथ ड्राईफ्रूट का सप्लाय होता है। रमजान और ईद पर खजूरों के साथ ड्राईफ्रूट की खरीदी अधिक रहती है।मुंबई, गुजरात और दिल्ली खजूर की सबसे बड़ी मंडिय़ों में शामिल हैं, यहां से खजूर बुरहानपुर पहुंचती है। लेकिन ईद के ठीक पहले खाड़ी देशों पर हो रहे हमले और युद्ध के हालात देखते हुए व्यापारियों में भी चिंता है।क्योंकि इसका सीधा कारण ईरान और इजराइल, अमेरिका के बीच जारी युद्ध से भारतीय बाजार में खाड़ी देशों से आने वाली कई जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति को प्रभावित हो सकती है।