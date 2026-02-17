बड़ी खबर: एमपी बोर्ड की 10 वीं परीक्षा का पेपर हुआ वायरल, मच गई खलबली

MP Board- एमपी बोर्ड परीक्षा का कक्षा 10वीं का प्रश्न पत्र व्हाट्सएप स्टेटस पर वायरल हो गया। बुरहानपुर में एक शिक्षिका ने अंग्रेजी का प्रश्न पत्र व्हाट्सएप स्टेटस पर अपलोड कर दिया।मामला सामने आते ही खलबली मच गई। कलेक्टर ने परीक्षा केंद्राध्यक्ष और शिक्षिका को निलंबित कर दिया। पेपर वायरल होने की शिकायत मिलते ही ADM ने तत्काल जांच की और केंद्राध्यक्ष को हटा दिया। इधर आरोपी शिक्षिका राजकुमार सोनी ने कबूला कि नकल कराने के मकसद से उसने एक अनुपस्थित छात्र के प्रश्न पत्र को व्हाट्सएप स्टेटस में अपलोड किया था। शिक्षा विभाग ने पेपर लीक होने की बात से इंकार किया है।