2 घंटे 15 मिनट बुरहानपुर में रहेंगे मुख्यमंत्री, जारी हुआ कार्यक्रम

शुक्रवार देर रात मुख्यमंत्री का दौरा कार्यक्रम जारी हुआ। 2 घंटे 15 मिनट तक मुख्यमंत्री शहर में रहेंगे। जिला प्रशासन के अनुसार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का दोपहर करीब 12:05 पर बुरहानपुर आगमन होगा। आगमन के साथ स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होकर 2 बजकर 20 मिनिट पर बुरहानपुर से पंधाना खंडवा जिले के लिए प्रस्थान करेंगे।