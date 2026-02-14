2 घंटे 15 मिनट बुरहानपुर में रहेंगे मुख्यमंत्री, जारी हुआ कार्यक्रम

बुरहानपुर. प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव एक दिवसीय प्रशासनिक दौरे पर शनिवार को बुरहानपुर आएंगे। रोड शो करने के साथ जिला स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होकर करोड़ों रुपयों के लोकार्पण और भूमिपूजन करेंगे।
शुक्रवार देर रात मुख्यमंत्री का दौरा कार्यक्रम जारी हुआ। 2 घंटे 15 मिनट तक मुख्यमंत्री शहर में रहेंगे। जिला प्रशासन के अनुसार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का दोपहर करीब 12:05 पर बुरहानपुर आगमन होगा। आगमन के साथ स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होकर 2 बजकर 20 मिनिट पर बुरहानपुर से पंधाना खंडवा जिले के लिए प्रस्थान करेंगे।
बड़ी खबरेंView All
बुरहानपुर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग