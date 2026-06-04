बुरहानपुर में भाजपा MLA के लगे ‘विधायक लापता’ लिखे पोस्टर, मचा हड़कंप

BJP MLA Missing posters: मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले की राजनीति में गुरूवार को अचानक हलचल मच गई। इस सियासी हलचल मचने का कारण मंगरूल रोड पर स्थित निंबोला गांव में लगा पोस्टर था जिसमें लिखा था- विधायक लापता। बताया जा रहा है कि हाल ही में आए आंधी-तूफान से गांव में हुए नुकसान के बाद नेपानगर विधायक मंजू राजेंद्र दादू (Manju Rajendra Dadu) के निरीक्षण नहीं करने से नाराज लोगों ने ये पोस्टर लगाए है। अज्ञात व्यक्ति द्वारा गांव के प्रमुख मार्गों और खेतों के आसपास विधायक के लापता होने संबंधी पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टरों की चर्चा पूरे क्षेत्र में हो रही है। वहीं इस मामले में निंबोला पुलिस का कहना है कि इस संबंध में उन्हें अब तक कोई शिकायत नहीं मिली है। पोस्टर को लेकर भाजपा-कांग्रेस के बीच जुबानी जंग भी शुरु हो चुकी है।