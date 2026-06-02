कोख से ही बीमारी लेकर पैदा हो रहे बच्चे, कुपोषण के साथ टीबी, दिल में छेद की बीमारी

कुपोषण की सबसे बड़ी वजह गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में खून की कमी (एनीमिया) एक गंभीर समस्या बनी हुई है, जो मां और शिशु दोनों के जीवन के लिए बड़ा खतरा पैदा कर रही है। जिले में लगभग 60 प्रतिशत महिलाएं एनीमिया से ग्रस्त हैं। यह स्थिति इतनी चिंताजनक है कि सीवियर एनीमिया के कारण प्रसव के दौरान सिजेरियन ऑपरेशन की आवश्यकता बढ़ जाती है, जिससे मां और बच्चे का जोखिम और भी बढ़ रहा है। जमीनीस्तर पर स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाएं औपचारिकता साबित हो रही है। महिलाओं और बच्चों को सुपोषित करने की योजनाएं केवल कागजों तक ही सिमट है।