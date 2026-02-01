एमपी में बनेगा एक और एयरपोर्ट, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान

खण्डवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि बुरहानपुर में 15 हजार हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास मिले हैं। बुरहानपुर विधायक पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुरहानपुर जिले के समग्र विकास के लिए कैबिनेट में 1673 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजना स्वीकृत की है। बुरहानपुर को ताप्ती ग्राउंड वॉटर मेगा रीचार्ज परियोजना की सौगात मिल रही है। अमृत 2.0 योजना में ताप्ती नदी को स्वच्छ बनाने 19 नालों के प्रबंधन कार्यों का भूमि-पूजन भी हुआ।