बुरहानपुर में अवैध कॉलोनियों का फैला जाल, 2 कॉलोनियों के 7 कॉलोनाइजरों पर FIR

तहसीलदार प्रवीण ओहरिया ने बताया कि शहर सहित आसपास के अंचल में बिना अनुमति के कृषि एवं डायवर्सन भूमियों पर अवैध कॉलोनियां काटकर छोटे, छोटे भूखंड में प्लॉटों का विक्रय किया गया है। जनसुनवाई के साथ सीएम हेल्पलाइनों पर शिकायतें मिलने के बाद राजस्व विभाग द्वारा जांच कर नोटिस जारी कर रहा है। एसडीएम कार्यालय से दो अवैध कॉलोनियों का जांच प्रतिवेदन मिलने के बाद लालबाग थाने में आवेदन देकर अपराधिक प्रकरण दर्ज कराया गया है। राजस्व न्यायालय में कुछ कॉलोनियों के प्रकरण लंबित है, जल्द ही अन्य कॉलोनाइजरों के खिलाफ भी केस दर्ज कराया जाएगा।