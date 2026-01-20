365 दिन में 378 हादसें, 103 लोगों ने गंवाई जान, 447 जख्मी, यह है किलर हाइवे

पुलिस ने हाइवे पर ब्लैक स्पाट चिह्नित किए है। यहां पर सबसे दुर्घटनाएं होती है।अधिकांश पुराने ब्लैक स्पॉट खत्म हो गए है, लेकिन शनवारा मंडी गेट, गणपति नाका, शाहपुर रोड के साथ खकनार रोड पर भी ब्लैक स्पॉट चिन्हित है।जहां पर सुधार का कार्य प्रस्तावित है।

स्पीड ब्रेकर बनें रहे हादसे का कारण

शहर की मुख्य सडक़ों के साथ हाइवे पर स्पीड ब्रेकरों के मापदंड का पालन किए बिना ही कंपनी एवं पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बड़े स्पीड ब्रेकर बना दिए गए जो अब हादसों का कारण बिन रहे है।रात्रि के समय यह दिखाईनहीं देते है, जिससे स्पीड में आने वाले वाहन अनियंत्रित होने के बाद डिवाइडरों में घुस रहे है।ऐसे में किसी दिन बड़ा हादसा होने की संभावना है।