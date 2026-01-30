यात्रियों की बल्ले-बल्ले, ‘गोवा एक्सप्रेस’ के स्टॉपेज को मिली मंजूरी

गोवा एक्सप्रेस को बुरहानपुर स्टेशन पर स्टॉपेज मिल गया है। ये ट्रेन हजरत निजामुद्दीन से चलकर मथुरा, आगरा, वीरांगना लक्ष्मीबाई, भोपाल, इटारसी, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर होते हुए गोवा पहुंचेगी। यात्री इस ट्रेन में टिकट कराने के लिए आधिकारिक IRCTC ऐप (Rail Connect) या वेबसाइट (irctc.co.in) का उपयोग कर सकते हैं। अपनी आईडी से लॉगिन करें, यात्रा का विवरण (स्टेशन, तारीख) दर्ज करें, ट्रेन चुनें, यात्री विवरण भरें, और यूपीआई/डेबिट/क्रेडिट कार्ड से भुगतान करें। टिकट आपके फोन पर आ जाएगा।