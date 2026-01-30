30 जनवरी 2026,

बुरहानपुर

यात्रियों की बल्ले-बल्ले, ‘गोवा एक्सप्रेस’ के स्टॉपेज को मिली मंजूरी

Indian Railway: रोज गोवा एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिलने से शहर के यात्रियों के साथ व्यापार और पर्यटन को फायदा मिलेगा।

बुरहानपुर

image

Astha Awasthi

Jan 30, 2026

प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)

प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)

Indian Railway: छुट्टियों में गोवा जाने वालों के लिए खुशखबरी है। जानकारी के लिए बता दें कि अब शहर के रेलवे स्टेशन पर गोवा एक्सप्रेस का स्टॉपेज होगा। रेल मंत्रालय द्वारा ठहराव की मंजूरी देने के बाद टाइम टेबल घोषित किया गया है। हज़रत निज़ामुद्दीन-वास्को डी गामा (गोवा एक्सप्रेस) ट्रेन संख्या 12779 / 12780 (प्रतिदिन) अब बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर ठहराव करेगी। निर्धारित समय के अनुसार इस ट्रेन का रोज प्लेटफार्म नंबर दो पर स्टापेज होगा।

पर्यटन को मिलेगा फायदा

रोज गोवा एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिलने से शहर के यात्रियों के साथ व्यापार और पर्यटन को फायदा मिलेगा। दिल्ली से लेकर गोवा तक दोनों तरफ व्यापारी आसानी से सफर करेंगे। साथ ही गोवा आने वाले पर्यटकों को शहर के धरोहर देखने के लिए ट्रेन की सीधा सेवा मिलेगी। रेलवे स्टेशन पर पिछले तीन साल में 14 ट्रेनों के ठहराव हुआ है।

यात्रियों की लंबे समय से गोवा एक्सप्रेस की मांग उठ रही थी, लेकिन तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए रेल विभाग पहले इस ठहराव नहीं मिल रहा था, लेकिन अब आदेश जारी होने के साथ ट्रेन का शेड्यूल भी घोषित कर दिया गया है। नई ट्रेन मिलने से खंडवा, भुसावल सहित अन्य स्टेशनों पर अप-डाउनर्स करने वाले यात्रियों को भी राहत मिलेगी।

एमपी के इन स्टेशनों में होगा स्टॉपेज

गोवा एक्सप्रेस को बुरहानपुर स्टेशन पर स्टॉपेज मिल गया है। ये ट्रेन हजरत निजामुद्दीन से चलकर मथुरा, आगरा, वीरांगना लक्ष्मीबाई, भोपाल, इटारसी, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर होते हुए गोवा पहुंचेगी। यात्री इस ट्रेन में टिकट कराने के लिए आधिकारिक IRCTC ऐप (Rail Connect) या वेबसाइट (irctc.co.in) का उपयोग कर सकते हैं। अपनी आईडी से लॉगिन करें, यात्रा का विवरण (स्टेशन, तारीख) दर्ज करें, ट्रेन चुनें, यात्री विवरण भरें, और यूपीआई/डेबिट/क्रेडिट कार्ड से भुगतान करें। टिकट आपके फोन पर आ जाएगा।

