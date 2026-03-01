MP के इस शहर को मिलेगी 363 करोड़ की सौगात, सीएम करेंगे लोकार्पण-भूमिपूजन

दरअसल, नेपानगर में जनजातीय सम्मेलन एवं विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण एवं भूमि-पूजन कार्यक्रम में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत कार्यशाला भी आयोजित होगी। जिसमें जनजातीय बाहुल्य नेपानगर में जनजातीय समुदाय की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव संवाद भी करेंगे।