डीजे की आवाज पर बुरहानपुर में भिड़े दो पक्ष,9 लोगों पर केस, पुलिस बल तैनात

टीआइ सुरेश महाले ने बताया कि विवाह कार्य में डीजे पर गाने बज रहे थे। मोहल्ले में ही रहने वाले एक पक्ष के लोगों ने डीजे की आवाज कम करने को कहा, जिस पर दूसरे पक्ष ने आपत्ति जताई। इस बात को लेकर दोनों पक्षों के लोगो में कहासुनी शुरू हो गई। थोड़ी ही देर में मारपीट होने एक पक्ष के दो लोगों को चोट लगी, जबकि दूसरे पक्ष के लोग भी घायल हुए है।जिन्हे प्राथमिक इलाज के बाद छूट्टी दी गई। विवाद की सूचना पर पुलिस ने स्थिति को संभाला। Burhanpur एएसपी अंतर​​​सिंह कनेश कनेश ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों पक्षों से बातचीत कर मामला शांत कराया।रविवार को दिनभर क्षेत्र में पुलिस बल तैनात करने के साथ सुरक्षा व्यवस्था के लिए अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी बुलाया गया।