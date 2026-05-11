तीन साल से नहीं बढ़ी पावरलूम बुनकरों की मजदूरी, 29 रु. प्रति पिक की मांग

पावरलूम बुनकर संघ ने मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर बुरहानपुर टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन को पत्र लिखा है। जिसमें प्रति पिक प्रति मीटर मजदूरी 25.25 से बढ़ाकर 29 रुपए करने की सिफारिश की है। संघ ने कहा कि लंबे समय से मजदूरी न बढऩे के कारण बुनकर और कारीगर दूसरे शहरों में पलायन कर रहे हैं, जिससे स्थानीय उद्योग पर संकट गहरा रहा है। क्योकि 31 दिसंबर 2023 को समाप्त हुए मजदूरी अनुबंध के बाद नया मजदूरी अनुबंध करार नहीं हुआ। संघ ने मजदूरी बढ़ोतरी के संबंध में कही बार पत्र लिखा और ज्ञापन दिया था। लेकिन अनुकूल हालात न होने के कारण मजदूरी नहीं बढ़ पाई थी,इसलिए अब दोबारा से प्रयास किए जा रहे है।