पत्रिका अमृतम् जलम् : नदी को निर्मल बनाने भगीरथ प्रयास, सामूहिक श्रमदान कर 50 हजार वर्गमीटर जल स्रोत संरक्षित का लिया संकल्प

पत्रिका की पहल पर आबना नदी घाट पर सामूहिक श्रमदान किया गया। इस अनूठे प्रयास में मानव श्रृंखला बनाकर कूड़ा-कचरा और मिट्टी के ढेर हटाए गए, जिससे तट का स्वरूप बदलने लगा। निगम आयुक्त प्रियंका सिंह राजावत ने स्वच्छता, गहरीकरण एवं सौंदर्यीकरण कार्य का विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत 50,000 वर्गमीटर क्षेत्र में नदी तट की साफ-सफाई, गहरीकरण एवं सौंदर्यीकरण किया जाएगा। यह प्रयास नदी को उसका पुराना गौरव लौटाने में सहायक होगा।