18 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

125 अवैध कॉलोनियों में चलेगा बुलडोजर, लोगों से अपील- ‘इन्वेस्टमेंट नहीं करें’

MP News: लोगों से अपील की है कि इन कॉलोनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करें। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर लिया है, उन्हें सुनवाई का मौका दिया जाएगा।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Jan 18, 2026

illegal colonies

illegal colonies प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)

MP News: शहर में तेजी से बढ़ रही आबादी के लिए घर जरूरी है और इसी जरूरत की आड़ में अवैध कॉलोनी का कारोबार भी जोर पकड़ता जा रहा है। बात करें शहरी क्षेत्र की तो नरेला में आज भी सबसे ज्यादा अवैध कॉलोनियां बनी है। हुजूर क्षेत्र ने नरेला को पीछे छोड़ते हुए ग्रामीण इलाके में सर्वाधिक अवैध कॉलोनियों का टाइटल हासिल कर लिया है। जिला प्रशासन एवं जिला पंचायत की संयुक्त सर्वे रिपोर्ट पर हुजूर क्षेत्र की सवा सौ ऐसी कॉलोनियों को चिह्नित किया गया है, जिनमें बगैर किसी अनुमति के ही निर्माण कर लिया है।

लोगों से अपील की है कि इन कॉलोनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करें। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर लिया है, उन्हें सुनवाई का मौका दिया जाएगा। जिला प्रशासन अवैध तरीके से की गई प्लॉटिंग और कंस्ट्रक्शन पर मप्र सरकार के निर्देशानुसार बुलडोजर चलाएगा।

35 करोड़ से अधिक की जमीनों पर कब्जा

हुजूर तहसील के एसडीएम विनोद सोनकिया ने बताया, तहसील क्षेत्र के बिलखिरिया, नीलबड़, सेमरी वाज्याफ्त, रोलूखेड़ी, छापरी गांव, मुगालिया छाप, कानासैंया क्षेत्र में बिना अनुमति अवैध तरीके से प्लॉटिंग की जा रही थी। इन अवैध कॉलोनियों पर कलेक्टर के निर्देश पर बीते कुछ माह में 35 करोड़ की 25 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाया है। इसके अलावा यहां पर न तो रेरा की अनुमति थी और न ही कॉलोनाइजर लाइसेंस, ऐसे लोगों पर भी एक्शन लिया गया है।

इन क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियां

नगरीय सीमा से लगे सेवनिया ओंकारा, कोटरा, पिपलिया बेरखेड़ी, कुराना, थुआखेड़ा, कालापानी, सुरैया नगर, छावनी पठार, कुराना, कानासैया, खंडाबर, सिकंदराबाद, थुआखेड़ा, शोभापुर, कोलुआ खुर्द, अरेड़ी, नरेला वाज्याफ्त, इब्राहिमपुरा, जगदीशपुर, कलखेड़ा, हज्जामपुरा, अचारपुरा, बसई, परेवाखेड़ा, ईंटखेड़ी सड़क, अरवलिया, मुबारकपुर, बीनापुर, गोलखेड़ी, चौपड़ा कलां सहित बसई शामिल हैं।

सभी एसडीएम द्वारा अवैध कॉलोनियों को लेकर क्या-क्या काम किए गए हैं, उसकी मॉनीटरिंग कर रहे हैं। अवैध कॉलोनियां, जिनकी सूची तैयार है। उन पर तत्काल एक्शन लिया जा रहा है। - कौशलेंद्र विक्रम सिंह, कलेक्टर

ये भी पढ़ें

एमपी में बनेगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे, ’28 गांवों’ से ली जा रही जमीन
इंदौर
Indore-Ujjain Greenfield Expressway

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

18 Jan 2026 11:30 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / 125 अवैध कॉलोनियों में चलेगा बुलडोजर, लोगों से अपील- ‘इन्वेस्टमेंट नहीं करें’

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में फिर कड़ाके की ठंड, इन जिलों में छाएगा घना कोहरा, शीतलहर का भी अलर्ट

MP Weather Update
भोपाल

भोपाल स्लॉटर हाउस कांड: सांसद बोले- ‘मुझ पर प्रेशर था’, निगम-पुलिस महकमे में मचा हड़कंप

Bhopal Slaughterhouse Case Cow Slaughter MP Alok Sharma claims creates havoc mp news
भोपाल

एमपी को बड़ी सौगात, अब बिल्लियों के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट शुरु करेगी सरकार

MP government to start a special project for wild cats
भोपाल

अलग मूड में नजर आए एमपी के IPS अफसर, लहराई बंदूकें, डीजीपी ने गाया गीत

MP's IPS officers seen in a different mood at the IPS Service Meet
भोपाल

कांग्रेस विधायक की बढ़ी मुश्किलें, जीतू पटवारी की नाराजगी के बाद पार्टी ने मांगा स्पष्टीकरण

Congress seeks explanation from MLA Phoolsingh Baraiya
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.