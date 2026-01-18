125 अवैध कॉलोनियों में चलेगा बुलडोजर, लोगों से अपील- ‘इन्वेस्टमेंट नहीं करें’

MP News: शहर में तेजी से बढ़ रही आबादी के लिए घर जरूरी है और इसी जरूरत की आड़ में अवैध कॉलोनी का कारोबार भी जोर पकड़ता जा रहा है। बात करें शहरी क्षेत्र की तो नरेला में आज भी सबसे ज्यादा अवैध कॉलोनियां बनी है। हुजूर क्षेत्र ने नरेला को पीछे छोड़ते हुए ग्रामीण इलाके में सर्वाधिक अवैध कॉलोनियों का टाइटल हासिल कर लिया है। जिला प्रशासन एवं जिला पंचायत की संयुक्त सर्वे रिपोर्ट पर हुजूर क्षेत्र की सवा सौ ऐसी कॉलोनियों को चिह्नित किया गया है, जिनमें बगैर किसी अनुमति के ही निर्माण कर लिया है।