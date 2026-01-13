13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

एमपी में बनेगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे, ’28 गांवों’ से ली जा रही जमीन

Indore-Ujjain Greenfield Expressway: कलेक्टर के साथ हुई बैठक में किसानों की सबसे बड़ी चिंताओं मुआवजा, रास्तों की बंदी और कनेक्टिविटी पर चर्चा हुई....

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Astha Awasthi

Jan 13, 2026

Indore-Ujjain Greenfield Expressway

Indore-Ujjain Greenfield Expressway प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- freepik)

Indore-Ujjain Greenfield Expressway: इंदौर-उज्जैन के बीच प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे को लेकर जारी किसान आंदोलन के बीच अब प्रशासन की ओर से राहत के संकेत मिले हैं। कलेक्टर ने प्रभावित किसानों से मुलाकात कर उनकी प्रमुख मांगों पर आश्वासन दिया है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि जिन 8 गांवों की गाइडलाइन दर के आधार पर मुआवजा कम आंका है, उसे बढ़ाया जाएगा।

कलेक्टर के साथ हुई बैठक में किसानों की सबसे बड़ी चिंताओं मुआवजा, रास्तों की बंदी और कनेक्टिविटी पर चर्चा हुई। प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि एक्सेस कंट्रोल रोड के समानांतर पूरी लंबाई में सर्विस रोड बनाई जाएगी, जिससे खेतों और गांवों तक आवागमन प्रभावित न हो। इसके साथ ही प्रमुख सड़कों पर एक्सेस देने की भी बात कही है। तय हुआ है कि सांवेर-देपालपुर रोड और सांवेर-चंद्रावतीगंज रोड आवागमन की सुविधा दी जाएगी, ताकि कनक्टिविटी बनी रहे।

यह है मामला

ग्रीनफील्ड रोड परियोजना के तहत पितृपर्वत से उज्जैन तक एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस-वे बनाया जा रहा है। परियोजना में कुल 28 गांवों की जमीन अधिगृहीत की जा रही है। इनमें 19 गांव सांवेर तहसील, 7 गांव हातोद तहसील और 8 गांव उज्जैन जिले के शामिल हैं। करीब 650 किसानों की जमीन इस परियोजना की जद में आ रही है।

अब तक किसानों का आरोप रहा है कि उन्हें गाइडलाइन रेट का केवल दोगुना मुआवजा दिया जा रहा है। जहां गाइडलाइन लगभग 6 लाख रुपए है, वहां 12 लाख रुपए का प्रस्ताव है, जबकि वास्तविक बाजार मूल्य एक करोड़ से डेढ़ करोड़ रुपए तक बताया जा रहा है। इसी को लेकर किसानों ने कई बार आंदोलन किया।

ये भी जानिए

लंबाई और लागत: लगभग 48.10 किमी लंबा और अनुमानित लागत 2,935 करोड़।
यात्रा समय: मौजूदा 1-1.5 घंटे के बजाय केवल 30 मिनट।
कनेक्टिविटी: इंदौर एयरपोर्ट से सीधे महाकाल मंदिर (उज्जैन) तक पहुंच।
संरचना: एक्सेस-कंट्रोल्ड फोर लेन, दोनों तरफ सर्विस लेन, 34 अंडरपास, 2 फ्लाईओवर, 1 आरओबी।
लाभ: सिंहस्थ 2028 के लिए महत्वपूर्ण, पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र को कनेक्टिविटी, स्थानीय रोजगार के अवसर।

ये भी पढ़ें

Google सर्च करके एमपी के गांव पहुंचा नीदरलैंड कपल, साथ ले गए ‘कंडे’
इंदौर
Netherlands

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

13 Jan 2026 11:34 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / एमपी में बनेगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे, ’28 गांवों’ से ली जा रही जमीन

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

23वीं मौत के बाद इंदौर में आज से ‘जल सुनवाई’

Indore Contaminated Water Case
इंदौर

मिल सकती है सहमति, एमपी में इस जिले के एयरपोर्ट पर खुलेगा ‘इंटरनेशनल गेट’ !

Indore Airport
इंदौर

भागीरथपुरा में 12 नए मरीज मिलने से हड़कंप, 10 अब भी ICU में, जांच में जुटीं 50 टीमें

Indore Water Crisis
इंदौर

एमपी की सड़कों पर अब गाड़ियां आपस में करेंगी बात, हादसों पर लगेगा ब्रेक

Vehicles Will Communicate Each Other to reduce road accidents IIT Indore Technology mp news
इंदौर

पत्नी 8 साल से नहीं बना रही थी संबंध, पति हुआ ‘आउट ऑफ कंट्रोल…’

indore-crime
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.