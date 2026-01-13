एमपी में बनेगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे, ’28 गांवों’ से ली जा रही जमीन

कलेक्टर के साथ हुई बैठक में किसानों की सबसे बड़ी चिंताओं मुआवजा, रास्तों की बंदी और कनेक्टिविटी पर चर्चा हुई। प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि एक्सेस कंट्रोल रोड के समानांतर पूरी लंबाई में सर्विस रोड बनाई जाएगी, जिससे खेतों और गांवों तक आवागमन प्रभावित न हो। इसके साथ ही प्रमुख सड़कों पर एक्सेस देने की भी बात कही है। तय हुआ है कि सांवेर-देपालपुर रोड और सांवेर-चंद्रावतीगंज रोड आवागमन की सुविधा दी जाएगी, ताकि कनक्टिविटी बनी रहे।