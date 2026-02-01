एमपी में नगरपालिकाओं में होगी वृद्धि, मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणा से खुली राह

Burhanpur- मध्यप्रदेश में नगरपालिकाओं की संख्या में बढ़ोत्तरी हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की घोषणा के बाद यह स्थिति बनी है। उन्होंने बुरहानपुर जिले की नगर परिषद शाहपुर को नगरपालिका बनाने का ऐलान किया है। जिला मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने यह घोषणा की। कार्यक्रम में बुरहानपुर विधायक पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस ने शाहपुर को श्रीरामचन्द्र गमन पथ में शामिल करने की मांग की। उन्होंने बुरहानपुर का नाम बदलकर ब्रह्मपुर करने का भी आग्रह किया। इससे पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव का रोड शो हुआ। लोगों ने फूल बरसाकर उनका अभिवादन किया।