बोर्ड परीक्षा में नकल कराने के लिए शिक्षिका ने व्हाट्सएप स्टेटस पर वायरल किया प्रश्न पत्र, मचा हड़कंप

इस सम्बंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि इस केंद्र में आज उपस्थित 109 छात्र छात्राओं को सुबह 8:40 के पूर्व ही प्रवेश दे दिया गया था और प्रश्न पत्र निर्धारित समय पर वितरित किया गया। उक्त शिक्षक द्वारा परीक्षा प्रारम्भ होने के पश्चात फोटो स्टैटस लगाया गया है। अतः यह स्पष्ट है कि प्रश्न पत्र किसी भी प्रकार से लीक नहीं हुआ है। मामले के संबंध में उक्त शिक्षक और केन्द्र अध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है। उक्त शिक्षक राज कुमारी सोनी को पुलिस थाने भेजा गया जहां उनसे पूछताछ की जा रही है।