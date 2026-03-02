Iran-Israel War के बीच दुबई में फंसे बुरहानपुर के दो परिवार, बताया आंखों देखा हाल

राजपुरा में रहने वाले टेक्सटाइल व्यापारी अमित जैन ने बताया कि, उनके माता-पिता राजेंद्र कुमार जैन व सरिता देवी जैन व उनके मित्र के माता-पिता हरेंद्रमल लोढा व सुमन लोढा घूमने के लिए 23 फरवरी को दुबई पहुंचे हैं। वापसी 3 मार्च को होनी है। दुबई में हमले की खबर के बाद जब परिवार से चर्चा की तो पता चला दुबई में परिवार जहां घूम रहा है, वहां किसी भी तरह के हमले नहीं हो रहे हैं, इसलिए चिंता की बात फिलहाल नहीं है, लेकिन दुबई के सातों एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। यह 2 मार्च तक बंद रखने का निर्णय वहां की सरकार ने लिया है। इसके बाद आगे निर्देश जारी किए जाएंगे। सरकार ने ये भी घोषणा की है कि, जो टूरिस्ट तारीख निकलने के बाद भी दुबई में रह जाएंगे उनके ठहरने की व्यवस्था सरकार करेगी।