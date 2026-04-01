बच्चों की सुरक्षा में खतरा, 250 स्कूलों में नहीं बाउंड्रीवाल, बेखौफ घूमते है असामाजिक तत्व

लाखों का बजट, सुरक्षा पंचायत के भरोसे

सरकारी स्कूलों की दशा सुधारने के लिए शासन हर साल लाखों रुपए का बजट तो दे रहा है, लेकिन इसका उपयोग सही नहीं हो रहा है। जिसकी वजह से सरकारी स्कूलों की अधोसंंरचना नहीं सुधर पा रही है। कई स्कूल हैं जहां भवन बनने के बाद भी अधूरे है। स्कूलों की सुरक्षा के लिए बाउंड्रीवॉल निर्माण की जिम्मेदारी पंचायत विभाग को सौंप दी गई है। ऐसे में पंचायतों के पास मनरेगा में बजट नहीं होने से काम अधूरे पड़े है तो कुछ जगहों पर प्रस्ताव एवं बजट स्वीकृत होने के बाद भी आगे का काम शुरू नहीं हुआ। बाउंड्रीवॉल नहीं होने से मैदानों पर कब्जा एवं अतिक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है।