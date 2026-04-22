एमपी के बीजेपी सांसद के भाई ने खुदकुशी की, तड़के 4 बजे कुएं में कूद गए

MP Gyaneshwar Patil News- एमपी बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के भाई ने खुदकुशी कर ली है। सांसद पाटिल के छोटे भाई विश्वनाथ पाटिल ने खुदकुशी की है। उन्होंने खेत में कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए बुरहानपुर अस्पताल पहुंचाया। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के छोटे भाई विश्वनाथ पाटिल का खेत के कुएं में संदिग्ध अवस्था में शव मिला। सूचना मिलते ही भोलड़ा गांव स्थित निवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं, समर्थकों, रिश्तेदारों की भीड़ लग गई है। आत्महत्या का कारण अभी अज्ञात है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।