एमपी के सांसद के भाई ने क्यों की आत्महत्या! जानिए क्या कह रही पुलिस

Burhanpur MP Gyaneshwar Patil- बुरहानपुर में क्षेत्रीय सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के छोटे भाई विश्वनाथ पाटिल उर्फ बाडु भाई की आत्महत्या मामले में अभी पुलिस कुछ खुलासा नहीं कर सकी है। पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। परिवार में शोक होने से अभी परिजनों के बयान भी नहीं लिए जा सके हैं। इधर विश्वनाथ पाटिल का संदिग्ध अवस्था में कुएं में शव मिलने के बाद दूसरे दिन जिला अस्पताल में पोस्ट मार्टम किया गया। छोटे भाई के देहांत की सूचना मिलते ही सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल भी दिल्ली से बुधवार देर शाम बुरहानपुर आ गए थे। दिनभर लोगों की आवाजाही लगी रही। पीएम होने के बाद गुरुवार को ही विश्वनाथ पाटिल का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम यात्रा में पूरे निमाड़ से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। सांसद के भाई का ताप्ती तट पर अंतिम संस्कार किया गया।