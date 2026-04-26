MP में मौसम ने ली करवट, इन जिलों में बारिश-ओले, अगले 3 दिन बारिश का अलर्ट

MP Weather:मध्य प्रदेश में रविवार को मौसम ने करवट ली है। प्रदेश के इन जिलों में लोगों भीषण गर्मी और गर्म हवाओं से रात मिली है। इंदौर, खंडवा और शाजापुर में तेज हवाओं के साथ बारिश से मौसम सुहाना हो गया। शाजापुर में कहीं -कहीं बारिश के साथ ओले भी गिरे। हालांकि, ओले गिरने के कारण किसानों में निराशा देखी गई। मौसम विभाग ने 27 अप्रैल से 30 अप्रैल तक गरज और बिजली के साथ बारिश की चेतावनी (Rain Alert) जारी की है। वहीं, राज्य मौसम विभाग ने प्रदेश भर के कई जिलों के लिए लू का अलर्ट भी जारी किया है।