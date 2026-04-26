26 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

MP में मौसम ने ली करवट, इन जिलों में बारिश-ओले, अगले 3 दिन बारिश का अलर्ट

MP Rain Alert: मौसम विभाग ने 27 अप्रैल से 30 अप्रैल तक गरज और बिजली के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Akash Dewani

Apr 26, 2026

MP Weather changes Rain Alert Issued for the Next 3 Days loo alert

MP Weather changes rain and hailstorm in shajapur (Patrika.com)

MP Weather:मध्य प्रदेश में रविवार को मौसम ने करवट ली है। प्रदेश के इन जिलों में लोगों भीषण गर्मी और गर्म हवाओं से रात मिली है। इंदौर, खंडवा और शाजापुर में तेज हवाओं के साथ बारिश से मौसम सुहाना हो गया। शाजापुर में कहीं -कहीं बारिश के साथ ओले भी गिरे। हालांकि, ओले गिरने के कारण किसानों में निराशा देखी गई। मौसम विभाग ने 27 अप्रैल से 30 अप्रैल तक गरज और बिजली के साथ बारिश की चेतावनी (Rain Alert) जारी की है। वहीं, राज्य मौसम विभाग ने प्रदेश भर के कई जिलों के लिए लू का अलर्ट भी जारी किया है।

इंदौर में हुई बूंदाबांदी

इंदौर में दोपहर को लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा। रविवार को पारा 43 डिग्री तक पहुंच गया। हालांकि शाम को शहर में मौसम बदला और काले बादल छा गए। कुछ देर बाद बूंदाबांदी ने इंदौरवासियों को राहत दी। शाम होते-होते मौसम में बदलाव देखने को मिला। शहर के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई।। मौसम विभाग के अनुसार, स्थानीय मौसमी तंत्र सक्रिय होने के कारण यह बदलाव देखा गया है।

मूंदी में तेज हवा के साथ बारिश, खंडवा में बूंदाबांदी

खंडवा में भी रविवार को मौसम अचानक बदल गया। जिले में दोपहर में बादल छा गए। शहर सहित जिले के अन्य ब्लॉकों में तेज हवा आंधी भी चली। शहर में मामूली बूंदाबांदी हुई। वहीं, पुनासा ब्लॉक के मूंदी सहित आसपास के क्षेत्र में तेज हवा के साथ कुछ देर बारिश हुई है। मौसम विभाग ने भी आगामी दिनों में बारिश की चेतावनी जारी की है। बादल और बारिश के कारण उमस भी बढ़ी। वहीं, तेज धूप से अधिकतम तापमान भी सीजन में पहली बार 42 डिग्री पर पहुंचा।

शाजापुर में बारिश के साथ गिरे ओले, किसान परेशान

शाजापुर जिले के गुलाना क्षेत्र में मौसम ने अचानक करवट बदली और देखते ही देखते तबाही का मंजर शुरू हो गया। क्षेत्र के इमली खेड़ा सहित आसपास के आधा दर्जन गांवों में तेज आंधी-तूफान के साथ जमकर बारिश हुई। इस दौरान ओलावृष्टि का दौर चला, जिससे पूरे इलाके में सफेद चादर बिछ गई। आंधी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह पेड़ों की टहनियां गिरने से आवागमन और विद्युत आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। धूल भरी आंधी के बाद हुई इस ओलावृष्टि से तापमान में तो गिरावट आई है, लेकिन किसानों के चेहरे पर मायूसी छा गई है।

बारिश और लू का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, 27 अप्रैल से पश्चिमी विक्षोभ और दक्षिणी हिस्से से नमी के कारण प्रदेश में कुछ स्थानों पर बादल-बारिश की स्थिति बन सकती है। 27 अप्रैल से 3 दिन तक प्रदेश में गरज-चमक और बारिश होने के आसार है। ग्वालियर, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, रायसेन, नर्मदापुरम, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, धार और अलीराजपुर में लू का अलर्ट (Loo Alert) भी जारी किया गया है।

ये भी पढ़ें

MP में निष्कासित भाजपा नेता को मिला आयोग अध्यक्ष पद, कार्यकर्ता नाराज
टीकमगढ़
Expelled BJP Leader Appointed Machhua Kalyan Board Chairman Political appointments MP News

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

26 Apr 2026 09:03 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / MP में मौसम ने ली करवट, इन जिलों में बारिश-ओले, अगले 3 दिन बारिश का अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू, ‘आर्टस’ वाला स्टूडेंट भी चुन सकेगा ‘कॉमर्स-साइंस’

New Education Policy
इंदौर

एमपी में 22 एकड़ में बनेगा वर्ल्ड क्लास स्टेडियम, जल्द शुरु होगा निर्माण

New World-Class Stadium to be Built Across 22 Acres in Indore
इंदौर

सिर चढ़कर बोल रहा है इन कोर्स का जादू, छात्रों को मिल रहें है ज्यादा मौके

CS AI course demand
इंदौर

MP Politics: एमपी बीजेपी में इंदौर का दबदबा, रणदिवे के करीबी नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी

MP BJP news
इंदौर

भूमि अधिग्रहण पर 4 गुना मुआवजे का ऐलान, क्या इन किसानों को भी मिलेगी सौगात?

New land acquisition policy Indore Pithampur Economic Corridor Compensation
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.