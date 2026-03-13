चार सेक्टर में बंटेगा MP का ये शहर, तय होंगे रूट, 16 मार्च को होगी घोषणा

डीसीपी के अनुसार, 16 मार्च को विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी रूपरेखा सार्वजनिक की जाएगी। 10 दिन तक ई-रिक्शा चालकों का रजिस्ट्रेशन और दस्तावेज का वेरिफिकेशन किया जाएगा। बिना फिटनेस सर्टिफिकेट, वैध परमिट और थाना वेरिफिकेशन किसी भी ई-रिक्शा को सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बैटरी ऑटो रिक्शा महासंघ के अध्यक्ष राजेश बिडकर ने बताया कि फिलहाल ई-रिक्शा, सीएनजी ऑटो और सिटी बसों को राजबाड़ा जैसे अति व्यस्त क्षेत्रों में प्रवेश नहीं मिलेगा।