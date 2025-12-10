राजवाड़ा में उड़ी नियमों की धज्जियां, प्रतिबंध के बावजूद हुई डिनर पार्टी, उठी कार्रवाई की मांग

इंदौर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष और शहर अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने इस मामले को लेकर इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव को घेरते हुए कहा कि, उनके कार्यकाल में शहर के किसी भी इलाके में काम तो हो नहीं रहा, शहर की ऐतिहासिक इमारतों को क्षति पहुंचाने का काम जरूर किया जा रहा है। चौकसे ने आरोप लगाया कि, जब से वो महापौर बने हैं, तब से शहर में एक आफत आ गई है। उन्होंने राजवाड़ा में हुए आयोजन की कड़ी निंदा करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और संबंधित अधिकारियों पर त्वरित कार्रवाई करने की मांग की है। चिंटू चौकसे ने कहा- कांग्रेस इस मामले की शिकायत संभागायुक्त से भी करेगी।