इंदौर

राजवाड़ा में उड़ी नियमों की धज्जियां, प्रतिबंध के बावजूद हुई डिनर पार्टी, उठी कार्रवाई की मांग

Indore Rajwada Party : ऐतिहासिक धरोहर राजवाड़ा एक बार फिर विवादों में है। सामाजिक कार्यक्रम की आड़ में दरबार हॉल में डिनर पार्टी के बाद सुरक्षा मानकों और अनुमति प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठे हैं।

इंदौर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 10, 2025

Indore Rajwada Party

राजवाड़ा में पार्टी का दृष्य (Photo Source- Patrika)

Indore Rajwada Party :मध्य प्रदेश के आर्थिक नगर इंदौर की ऐतिहासिक धरोहर राजवाड़ा एक बार फिर विवादों में आ गया है। सामाजिक कार्यक्रम की आड़ में दरबार हॉल में राजशाही अंदाज में डिनर पार्टी का आयोजन किए जाने से सुरक्षा मानकों और अनुमति प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठे हैं। एक तरफ जहां इस मामले में विपक्षी दल कांग्रेस दोषियों के खिलाफ कारवाई की मांग की है तो वहीं, दूसरी तरफ इंदौर महापौर ने इसपर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। आपको बता दें कि, राजवाडा पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आता है।

बता दें कि, मामला राजवाड़ा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान डिनर प्रोग्राम करने से गर्माया है। दरअसल, इंदौर के एक समाज सेवी जैन संगठन एलीगेंट ने पपेट शो की अनुमति ली थी, लेकिन अनुमति के दायरे से बाहर जाकर राजवाड़ा के दरबार हॉल में मेहमानों के लिए भोजन परोस दिया। आयोजन के लिए राजवाड़ा परिसर में गैस सिलेंडर भी लाए गए, जबकि ऐतिहासिक इमारत में खाना बनाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। ये भी बता दें कि, हालही में राजवाड़ा में 26 करोड़ रुपए की लागत से रिनोवेशन का काम किया गया है।

कांग्रेस का हमला

इंदौर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष और शहर अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने इस मामले को लेकर इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव को घेरते हुए कहा कि, उनके कार्यकाल में शहर के किसी भी इलाके में काम तो हो नहीं रहा, शहर की ऐतिहासिक इमारतों को क्षति पहुंचाने का काम जरूर किया जा रहा है। चौकसे ने आरोप लगाया कि, जब से वो महापौर बने हैं, तब से शहर में एक आफत आ गई है। उन्होंने राजवाड़ा में हुए आयोजन की कड़ी निंदा करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और संबंधित अधिकारियों पर त्वरित कार्रवाई करने की मांग की है। चिंटू चौकसे ने कहा- कांग्रेस इस मामले की शिकायत संभागायुक्त से भी करेगी।

महापौर की प्रतिक्रिया

वहीं, इस मामले पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा- यह पूरा मामला उनके संज्ञान में आया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर बिना वैध अनुमति राजवाड़ा परिसर में कार्यक्रम और खाना बनाने की मंजूरी दी गई है तो संबंधित विभाग पर उचित कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सख्त कदम उठाए जाएंगे।

10 Dec 2025 06:46 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / राजवाड़ा में उड़ी नियमों की धज्जियां, प्रतिबंध के बावजूद हुई डिनर पार्टी, उठी कार्रवाई की मांग

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

