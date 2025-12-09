सीएम मोहन का नक्सलवाद पर बड़ा बयान, ‘एमपी ने लाल सलाम को कहा अंतिम सलाम’

सीएम मोहन का नक्सलवाद पर बड़ा बयान (Photo Source- Patrika Input)
Cabinet Meeting : मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो में आयोजित कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नक्सलवाद को लेकर एक बार फिर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि, मध्य प्रदेश ने नक्सलवाद को खत्म कर 'लाल सलाम' को अंतिम सलाम कह दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि, कांग्रेस सरकार के समय नक्सलियों ने जन प्रतिनिधि कांवरे की हत्या तक कर दी थी, लेकिन प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के मार्गदर्शन में अब प्रदेश पूरी तरह सुरक्षित और नक्सल मुक्त है।
मुख्यमंत्री ने आगे ये भी कहा कि, प्रदेश में पर्यटन और रोजगार के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। पन्ना नेशनल पार्क में टाइगरों के साथ हाथियों की संख्या बढ़ रही है और नई कैंटर सेवा से समूह सफारी आसान होगी। इससे स्थानीय रोजगार भी बढ़ेगा। खजुराहो के महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर की उपयोगिता बढ़ाने के लिए यहां कैबिनेट बैठक आयोजित की गई और जल्द ही पीपीपी मॉडल पर एक फाइव स्टार होटल भी जोड़ा जाएगा।
बैठक में छतरपुर और दमोह मेडिकल कॉलेजों में पदों की भर्ती को मंजूरी दी गई। अगले वर्ष छतरपुर, दमोह, पन्ना और सतना में नए मेडिकल कॉलेज शुरू होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सागर इनवेस्टर मीट के बाद प्रदेश में खाद कारखाने स्थापित हुए हैं, आदिवर्त में अंतरराष्ट्रीय गुरुकुल मॉडल तैयार किया गया है और केन–बेतवा लिंक परियोजना बुंदेलखंड के विकास में नई ऊर्जा भरेगी। उन्होंने कहा कि, बुंदेलखंड अब रोजगार देने वाली धरती बन रहा है।
