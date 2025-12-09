9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

छतरपुर

सीएम मोहन का नक्सलवाद पर बड़ा बयान, ‘एमपी ने लाल सलाम को कहा अंतिम सलाम’

Cabinet Meeting : मंत्रिमंडल बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नक्सलवाद को लेकर कहा- मध्य प्रदेश ने 'लाल सलाम' को आखिरी सलाम कह दिया है। उन्होंने कहा कि, अब बुंदेलखंड रोजगार की नई धरती बन रहा है।

less than 1 minute read
Google source verification

छतरपुर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 09, 2025

Cabinet Meeting

सीएम मोहन का नक्सलवाद पर बड़ा बयान (Photo Source- Patrika Input)

Cabinet Meeting : मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो में आयोजित कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नक्सलवाद को लेकर एक बार फिर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि, मध्य प्रदेश ने नक्सलवाद को खत्म कर 'लाल सलाम' को अंतिम सलाम कह दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि, कांग्रेस सरकार के समय नक्सलियों ने जन प्रतिनिधि कांवरे की हत्या तक कर दी थी, लेकिन प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के मार्गदर्शन में अब प्रदेश पूरी तरह सुरक्षित और नक्सल मुक्त है।

मुख्यमंत्री ने आगे ये भी कहा कि, प्रदेश में पर्यटन और रोजगार के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। पन्ना नेशनल पार्क में टाइगरों के साथ हाथियों की संख्या बढ़ रही है और नई कैंटर सेवा से समूह सफारी आसान होगी। इससे स्थानीय रोजगार भी बढ़ेगा। खजुराहो के महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर की उपयोगिता बढ़ाने के लिए यहां कैबिनेट बैठक आयोजित की गई और जल्द ही पीपीपी मॉडल पर एक फाइव स्टार होटल भी जोड़ा जाएगा।

अगले साल यहां शुरु होंगे नए मेडिकल कॉलेज

बैठक में छतरपुर और दमोह मेडिकल कॉलेजों में पदों की भर्ती को मंजूरी दी गई। अगले वर्ष छतरपुर, दमोह, पन्ना और सतना में नए मेडिकल कॉलेज शुरू होंगे।

बुंदेलखंड बन रहा रोजगार देने वाली धरती- सीएम

मुख्यमंत्री ने कहा कि सागर इनवेस्टर मीट के बाद प्रदेश में खाद कारखाने स्थापित हुए हैं, आदिवर्त में अंतरराष्ट्रीय गुरुकुल मॉडल तैयार किया गया है और केन–बेतवा लिंक परियोजना बुंदेलखंड के विकास में नई ऊर्जा भरेगी। उन्होंने कहा कि, बुंदेलखंड अब रोजगार देने वाली धरती बन रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

09 Dec 2025 02:30 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / सीएम मोहन का नक्सलवाद पर बड़ा बयान, ‘एमपी ने लाल सलाम को कहा अंतिम सलाम’

बड़ी खबरें

View All

छतरपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

8 साल की बच्ची ने निगला 5 रुपए का सिक्का, 2 मिनट बाद रो पड़े परिजन

(Photo Source - Patrika)
छतरपुर

खजुराहो में आलू-टमाटर की सब्जी खाने से 3 की मौत, कई गंभीर, मुआवजे का एलान

MP News Food Poisoning Case Gwalior chhatarpur
छतरपुर

खजुराहो में सीएम की औद्योगिक समीक्षा: एमएसएमई में 31% ग्रोथ, 2 लाख करोड़ निवेश कार्यक्रम की तैयारी

cm
छतरपुर

छतरपुर जिले में मतदाता सूची की बड़ी सफाई: 16 हजार मृत, 4 हजार डुप्लिकेट और 39 हजार शिफ्ट हुए मतदाताओं का नाम हटाया

blo
छतरपुर

Ladli Behna Yojana : 31वीं किस्त के 1500 रुपए कुछ देर में होंगे खाते में, सीएम मोहन ने दिया बड़ा अपडेट

Ladli Behna Yojana
छतरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.