सीएम मोहन का नक्सलवाद पर बड़ा बयान, ‘एमपी ने लाल सलाम को कहा अंतिम सलाम’

Cabinet Meeting : मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो में आयोजित कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नक्सलवाद को लेकर एक बार फिर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि, मध्य प्रदेश ने नक्सलवाद को खत्म कर 'लाल सलाम' को अंतिम सलाम कह दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि, कांग्रेस सरकार के समय नक्सलियों ने जन प्रतिनिधि कांवरे की हत्या तक कर दी थी, लेकिन प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के मार्गदर्शन में अब प्रदेश पूरी तरह सुरक्षित और नक्सल मुक्त है।