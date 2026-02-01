एमपी में सात दिन तक गैंगरेप, आरोपियों के डर से पीड़िता ने परिवार सहित छोड़ा गांव

पीडि़त परिवार ने बछौन चौकी, चंदला थाना और एसपी कार्यालय तक लिखित शिकायतें दीं, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। परिवार का आरोप है कि गैंगरेप जैसे गंभीर मामले को पर्दे के पीछे से भाजपा के एक मंडल स्तर के पदाधिकारी के दबाव में दबाया जा रहा है और समझौते के लिए कहा जा रहा है। पीड़िता के भाई ने बताया कि घटना के दौरान बहन का फोन आया था, जिसमें वह रोते हुए कह रही थी, भैया मुझे बचा लो, मेरे साथ रोज ज्यादती हो रही है। इसके बाद पन्ना जिले के अजयगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत हनुमतपुर चौकी पुलिस की मदद से युवती को आरोपियों के चंगुल से छुड़ाया गया।