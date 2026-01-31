‘बड़े पापा मुझे बचा लो मैं मरना नहीं चाहता, मैंने दवा खा ली’, कुछ देर बाद छात्र की मौत

परिजन का कहना है कि, शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे अरमान ने अपने बड़े पापा जीतेंद्र सिंह से कहा कि, 'बड़े पापा मुझे बचा लो मैं मरना नहीं चाहता, मैंने दवा खा ली है।' यह कहते ही वह बेहोश हो गया। घबराए परिजन उसे तत्काल बिजावर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। लेकिन, यहां उसकी हालत लगातार बिगड़ती गई और आखिरकार इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।