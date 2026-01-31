‘बड़े पापा मुझे बचा लो मैं मरना नहीं चाहता, मैंने दवा खा ली’, कुछ देर बाद छात्र की मौत

16 वर्षीय छात्र की जहरीला पदार्थ खाने से मौत (Photo Source- Ptrika)
MP News :मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बिजावर थाना इलाके में आने वाले रानीताल-अंधियारा गांव में 16 वर्षीय छात्र अरमान सिंह की जहर खाने से मौत हो गई। हालांकि, जहर खाने के कारणों का अबतक खुलासा नहीं हो सका है। अरमान कक्षा 11वीं का छात्र था और 10 फरवरी से उसकी परीक्षाएं शुरू होने वाली थीं। फिलहाल, इस घटना से पूरे गांव में शोक का माहौल है।
परिजन का कहना है कि, शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे अरमान ने अपने बड़े पापा जीतेंद्र सिंह से कहा कि, 'बड़े पापा मुझे बचा लो मैं मरना नहीं चाहता, मैंने दवा खा ली है।' यह कहते ही वह बेहोश हो गया। घबराए परिजन उसे तत्काल बिजावर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। लेकिन, यहां उसकी हालत लगातार बिगड़ती गई और आखिरकार इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।
घर वालों ने कहा कि, शुक्रवार-शनिवार की रात करीब 10 बजे अरमान घर में चक्की चलाने के बाद सो गया था। सुबह उठने पर उसने बेचैनी की शिकायत की और दवाई खाने की बात बताई, लेकिन वो यह नहीं बता सका कि, उसने ऐसा क्यों किया। परिजन को आशंका है कि उसने चारे में इस्तेमाल होने वाली कोई दवाई खाई होगी।
अरमान के पिता नरेंद्र सिंह का निधन उसके बचपन में ही हो गया था। उसकी मां ने ही उसे पाल-पोसकर बड़ा किया। बेटे की असमय मौत से मां का रो-रोकर बुरा हाल है और परिवार में मातम पसरा हुआ है। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
