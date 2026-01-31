एमपी में फिर कड़ाके की ठंड, यहां 3 डिग्री दर्ज हुआ पारा, 1 और 2 फरवरी को गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट

Severe Cold And Rain Alert : उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में जारी जबरदस्त बर्फबारी से शुरु हुई बर्फीली हवाओं ने मध्य प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में एक बार फिर से कड़ाके की ठंड दौर शुरु कर दिया है। यही कारण है कि, बीती रात प्रदेश में सबसे कम 03 डिग्री सेल्सियस तापमान राजगढ़ में दर्ज किया गया। यहां शीतलहर का प्रभाव भी देखने को मिला। जबकि, अन्य़ जिलों में भी तापमान में तेज गिरावट दर्ज हुई है।