इंदौर के बाद एमपी के एक और शहर में दूषित पानी का कहर, यहां 8 से ज्यादा गौवंशों की तड़प-तड़प मौत

शहडोल के SECL परिसर में दूषित पानी से 8 गौवंशों की मौत (Photo Source- Patrika)
Cow Death In Shahdol : देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में दूषित पानी से बीमार हुए भागीरथपुरा वासियों की मौत का सिलसिला अभी थमा भी नहीं है कि, अब मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य शहडोल जिले से भी एक चिंताजनक खबर सामने आई है। जिले के एसईसीएल (SECL) सोहागपुर इलाके के अमलाई ओसीएम (OCM) परिसर में कथित तौर पर केमिकल युक्त दूषित पानी पीने से 8 से अधिक गौवंशों की तड़प-तड़पकर मौत हो गई है। एक-एक कर हुई गौवंशों की दर्दनाक मौतों से इलाके में हड़कंप मच गया है।
बताया जा रहा है कि, जिले के धनपुरी थाना इलाके के अमलाई ओसीएम परिसर में 4 गाय, 3 बछड़े और एक बैल की आकस्मिक मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों और गौ रक्षकों का आरोप है कि, एसईसीएल परिसर में जमा दूषित और रासायनिक तत्वों से युक्त पानी पीने से ही इन गौवंशों की मौत हुई है। इसके बाद घटना स्थल पर स्थानीय लोगों और गौ-रक्षकों ने एसईसीएल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया।
गौरक्षक राम दुबे का कहना है कि, यहां ये पहली घटना नहीं, एसईसीएल की लापरवाही से हर साल इलाके में गौवंशों की जान चली जाती है। उन्होंने बताया कि, 1 अगस्त 2022 को अमलाई ओसीएम परिसर में इसी तरह कई गौवंशों की मौत हो चुकी है। वहीं, 02 सितंबर 2022 को शारदा ओसीएम परिसर में भी 19 गौवंशों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी, इसके बाद भी इसे लेकर अबतक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं।
जानकारी लगते ही धनपुरी पुलिस मौके पर पहुंची और मृत गौवंशों का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया। साथ ही, बुढार से पशु चिकित्सा विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और मामले की प्रारंभिक जांच की। पशु चिकित्सकों का कहना है कि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही गौवंशों की मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा।
वहीं, मामले को लेकर धनपुरी थाना प्रभारी खेम सिंह पेंद्रो का कहना है कि, अमलाई ओसीएम परिसर में 8 गौवंशों की मौत की सूचना मिली है। पुलिस ने मौके पर पंचनामा कार्रवाई कर गौवंशों को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
