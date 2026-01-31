31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शहडोल

इंदौर के बाद एमपी के एक और शहर में दूषित पानी का कहर, यहां 8 से ज्यादा गौवंशों की तड़प-तड़प मौत

Cow Death In Shahdol : एसईसीएल सोहागपुर इलाके के अमलाई ओसीएम परिसर में कथित तौर पर केमिकल युक्त दूषित पानी पीने से 8 से अधिक गौवंशों की तड़प-तड़पकर मौत हो गई है।

2 min read
Google source verification

शहडोल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jan 31, 2026

Cow Death In Shahdol

शहडोल के SECL परिसर में दूषित पानी से 8 गौवंशों की मौत (Photo Source- Patrika)

Cow Death In Shahdol : देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में दूषित पानी से बीमार हुए भागीरथपुरा वासियों की मौत का सिलसिला अभी थमा भी नहीं है कि, अब मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य शहडोल जिले से भी एक चिंताजनक खबर सामने आई है। जिले के एसईसीएल (SECL) सोहागपुर इलाके के अमलाई ओसीएम (OCM) परिसर में कथित तौर पर केमिकल युक्त दूषित पानी पीने से 8 से अधिक गौवंशों की तड़प-तड़पकर मौत हो गई है। एक-एक कर हुई गौवंशों की दर्दनाक मौतों से इलाके में हड़कंप मच गया है।

बताया जा रहा है कि, जिले के धनपुरी थाना इलाके के अमलाई ओसीएम परिसर में 4 गाय, 3 बछड़े और एक बैल की आकस्मिक मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों और गौ रक्षकों का आरोप है कि, एसईसीएल परिसर में जमा दूषित और रासायनिक तत्वों से युक्त पानी पीने से ही इन गौवंशों की मौत हुई है। इसके बाद घटना स्थल पर स्थानीय लोगों और गौ-रक्षकों ने एसईसीएल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया।

ये कोई पहली घटना नहीं, पहले भी…

गौरक्षक राम दुबे का कहना है कि, यहां ये पहली घटना नहीं, एसईसीएल की लापरवाही से हर साल इलाके में गौवंशों की जान चली जाती है। उन्होंने बताया कि, 1 अगस्त 2022 को अमलाई ओसीएम परिसर में इसी तरह कई गौवंशों की मौत हो चुकी है। वहीं, 02 सितंबर 2022 को शारदा ओसीएम परिसर में भी 19 गौवंशों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी, इसके बाद भी इसे लेकर अबतक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट करेगी खुलासा

जानकारी लगते ही धनपुरी पुलिस मौके पर पहुंची और मृत गौवंशों का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया। साथ ही, बुढार से पशु चिकित्सा विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और मामले की प्रारंभिक जांच की। पशु चिकित्सकों का कहना है कि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही गौवंशों की मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा।

रिपोर्ट के आधार पर होगी कार्रवाई

वहीं, मामले को लेकर धनपुरी थाना प्रभारी खेम सिंह पेंद्रो का कहना है कि, अमलाई ओसीएम परिसर में 8 गौवंशों की मौत की सूचना मिली है। पुलिस ने मौके पर पंचनामा कार्रवाई कर गौवंशों को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

31 Jan 2026 07:11 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Shahdol / इंदौर के बाद एमपी के एक और शहर में दूषित पानी का कहर, यहां 8 से ज्यादा गौवंशों की तड़प-तड़प मौत
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

शहडोल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

देवलोंद क्षेत्र में अवैध रूप से भंडारित 150 घन मीटर रेत जब्त

शहडोल

आरक्षक ने देर रात खुद को मारी गोली; टूटा मोबाइल व अधूरी बातचीत छोड़ गया शिशिर

शहडोल

कुर्सी पर बैठे-बैठे ठायं…ठायं और मौत, मोबाइल जमीन पर फैंका और सिर में मार ली गोली

Shahdol News
शहडोल

युवक की संदिग्ध मौत पर बवाल; कुएं में मिली लाश, 24 घंटे तक चला ग्रामीणों का उग्र प्रदर्शन

शहडोल

जनगणना 2027 की तैयारी: शहडोल की 39 वार्डों में सर्वे पूरा, 5 स्लम बस्तियां चिह्नित

शहडोल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.