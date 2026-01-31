इंदौर के बाद एमपी के एक और शहर में दूषित पानी का कहर, यहां 8 से ज्यादा गौवंशों की तड़प-तड़प मौत

Cow Death In Shahdol : देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में दूषित पानी से बीमार हुए भागीरथपुरा वासियों की मौत का सिलसिला अभी थमा भी नहीं है कि, अब मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य शहडोल जिले से भी एक चिंताजनक खबर सामने आई है। जिले के एसईसीएल (SECL) सोहागपुर इलाके के अमलाई ओसीएम (OCM) परिसर में कथित तौर पर केमिकल युक्त दूषित पानी पीने से 8 से अधिक गौवंशों की तड़प-तड़पकर मौत हो गई है। एक-एक कर हुई गौवंशों की दर्दनाक मौतों से इलाके में हड़कंप मच गया है।