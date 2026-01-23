जनगणना 2027 की तैयारी: शहडोल की 39 वार्डों में सर्वे पूरा, 5 स्लम बस्तियां चिह्नित

क्या है जनगणना ब्लॉक का गणित?

निदेशालय के गाइडलाइन के अनुसार, जनगणना के उद्देश्य से एक ब्लॉक का निर्धारण आबादी के आधार पर किया गया है। न्यूनतम 300 व अधिकतम 800 की जनसंया को एक ब्लॉक माना गया है। प्रत्येक ब्लॉक में परिवारों की कुल संया, मकानों की स्थिति और उपलब्ध संसाधनों का पूरा विवरण संकलित किया गया है। यह सर्वे न केवल जनगणना के लिए आधार तैयार करेगा, बल्कि भविष्य में इन पिछड़ी बस्तियों के विकास के लिए सरकारी बजट और योजनाओं के आवंटन में भी निर्णायक साबित होगा।