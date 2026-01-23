23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शहडोल

कुर्सी पर बैठे-बैठे ठायं…ठायं और मौत, मोबाइल जमीन पर फैंका और सिर में मार ली गोली

Shahdol News : पुलिस लाइन थाने में नाइट ड्यूटी पर तैनात पुलिस आरक्षक शिशिर सिंह राजपूत ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। घटनास्थल पर उनका टूटा हुआ मोबाइल भी बरामद हुआ है। फिलहाल, पुलिस जांच में जुट गई है।

2 min read
Google source verification

शहडोल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jan 23, 2026

Shahdol News

थाने में तैनात पुलिस आरक्षक ने खुद को मारी गोली (Photo Source- Patrika)

Shahdol News :मध्य प्रदेश के शहडोल पुलिस लाइन से दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। यहां नाइट ड्यूटी पर तैनात पुलिस आरक्षक ने अपनी सर्विस रायफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। घटना के बाद पुलिस महकमें में हड़कंप मच गया है। पुलिस लाइन के रक्षित केंद्र के आरक्षक शिशिर सिंह राजपूत ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की है।

बताया जा रहा है कि, आरक्षक शिशिर सिंह राजपूत ड्यूटी के दौरान थाने की कुर्सी पर बैठे थे, इसी दौरान उन्होंने 7.62 एमएम सर्विस रायफल से सिर में गोली मार ली। गोली सिर के आर-पार हो गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटनास्थल की पड़ताल करने पर पुलिस को मौके से आरक्षक का टूटा हुआ मोबाइल बरामद हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि, आत्मघाती कदम उठाने से पहले आरक्षक किसी से फोन पर बात कर रहा था। इसी दौरान वो किसी बात पर इतने अधिक आवेश में आ गए कि, पहले उन्होंने मोबाइल फैंका और फिर खुद को गोली मार ली।

पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव

पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। वहीं, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल, पुलिस इस आत्महत्या के कारणों का पता लगा रही है। मृतक के परिजन को घटना की जानकारी दे दी गई है। इस घटना ने पुलिस महकमे में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। खासकर ड्यूटी के दौरान मानसिक दबाव और तनाव को लेकर।

जांच के आधार पर होगा खुलासा

इधर, पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर ही आगे की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी। एसपी रामजी श्रीवास्तव ने मीडिया से चर्चा में कहा कि, पड़ताल के आदार पर ही कुछ कहा जा सकता है।

ये भी पढ़ें

करीला धाम में नृत्यांगनाओं को लाठी-डंडों से पीटा, वीडियो बनाती रही भीड़, जानें विवाद की वजह
अशोकनगर
Karila Dham

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

23 Jan 2026 01:34 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shahdol / कुर्सी पर बैठे-बैठे ठायं…ठायं और मौत, मोबाइल जमीन पर फैंका और सिर में मार ली गोली

बड़ी खबरें

View All

शहडोल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

युवक की संदिग्ध मौत पर बवाल; कुएं में मिली लाश, 24 घंटे तक चला ग्रामीणों का उग्र प्रदर्शन

शहडोल

जनगणना 2027 की तैयारी: शहडोल की 39 वार्डों में सर्वे पूरा, 5 स्लम बस्तियां चिह्नित

शहडोल

जिला चिकित्सालय की खामियां उजागर, मरीजों के रेकॉर्ड नहीं थे दुरुस्त, ड्रेसिंग रूम में मिली गंदगी

शहडोल

शहडोल में 59 केंद्रों पर 21 हजार छात्र देंगे परीक्षा, सुरक्षा के लिए लगेंगे जैमर और सीसीटीवी

शहडोल

लक्ष्य से कम खरीदी, 91 करोड़ रुपए का भुगतान अटका

शहडोल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.