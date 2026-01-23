कुर्सी पर बैठे-बैठे ठायं…ठायं और मौत, मोबाइल जमीन पर फैंका और सिर में मार ली गोली

बताया जा रहा है कि, आरक्षक शिशिर सिंह राजपूत ड्यूटी के दौरान थाने की कुर्सी पर बैठे थे, इसी दौरान उन्होंने 7.62 एमएम सर्विस रायफल से सिर में गोली मार ली। गोली सिर के आर-पार हो गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटनास्थल की पड़ताल करने पर पुलिस को मौके से आरक्षक का टूटा हुआ मोबाइल बरामद हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि, आत्मघाती कदम उठाने से पहले आरक्षक किसी से फोन पर बात कर रहा था। इसी दौरान वो किसी बात पर इतने अधिक आवेश में आ गए कि, पहले उन्होंने मोबाइल फैंका और फिर खुद को गोली मार ली।