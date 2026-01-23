कुर्सी पर बैठे-बैठे ठायं…ठायं और मौत, मोबाइल जमीन पर फैंका और सिर में मार ली गोली

थाने में तैनात पुलिस आरक्षक ने खुद को मारी गोली (Photo Source- Patrika)
Shahdol News :मध्य प्रदेश के शहडोल पुलिस लाइन से दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। यहां नाइट ड्यूटी पर तैनात पुलिस आरक्षक ने अपनी सर्विस रायफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। घटना के बाद पुलिस महकमें में हड़कंप मच गया है। पुलिस लाइन के रक्षित केंद्र के आरक्षक शिशिर सिंह राजपूत ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या की है।
बताया जा रहा है कि, आरक्षक शिशिर सिंह राजपूत ड्यूटी के दौरान थाने की कुर्सी पर बैठे थे, इसी दौरान उन्होंने 7.62 एमएम सर्विस रायफल से सिर में गोली मार ली। गोली सिर के आर-पार हो गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटनास्थल की पड़ताल करने पर पुलिस को मौके से आरक्षक का टूटा हुआ मोबाइल बरामद हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि, आत्मघाती कदम उठाने से पहले आरक्षक किसी से फोन पर बात कर रहा था। इसी दौरान वो किसी बात पर इतने अधिक आवेश में आ गए कि, पहले उन्होंने मोबाइल फैंका और फिर खुद को गोली मार ली।
पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। वहीं, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल, पुलिस इस आत्महत्या के कारणों का पता लगा रही है। मृतक के परिजन को घटना की जानकारी दे दी गई है। इस घटना ने पुलिस महकमे में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। खासकर ड्यूटी के दौरान मानसिक दबाव और तनाव को लेकर।
इधर, पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर ही आगे की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी। एसपी रामजी श्रीवास्तव ने मीडिया से चर्चा में कहा कि, पड़ताल के आदार पर ही कुछ कहा जा सकता है।
