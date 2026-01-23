करीला धाम में नृत्यांगनाओं को लाठी-डंडों से पीटा, वीडियो बनाती रही भीड़, जानें विवाद की वजह

बताया जा रहा है कि, विदिशा जिले के बमौरी शाला की रहने वाली नृत्यांगनाएं करीला मंदिर में श्रद्धालुओं की मन्नत पूरी होने पर बधाई नृत्य कर अपना जीवन यापन करती हैं। आरोप है कि, मंदिर परिसर में नारियल-अगरबत्ती बेचने वाले गोपाल सोनी और उसकी बेटियों ने इन महिलाओं ने न सिर्फ उनसे अपशब्द कहे, बल्कि उसका विरोध करने पर आरोपियों ने उनके साथ मारपीट कर दी। पीड़िता मुस्कान, राजकुमारी और गुड्डी समेंत अन्य नृत्यांगनाओं ने बताया कि, आरोपियों ने उनसे बर्बरता की है। उनके शरीर पर खरोंच और चोटें आई हैं। नृत्यांगनाओं ने थाने में नामदज लिखित शिकायत देकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है।