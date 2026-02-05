फाइलों में दफन 2349 करोड़ का सपना, तकनीकी जांच के भंवर में फंसी 4 बड़ी सिंचाई परियोजनाएं

15 नवंबर 2024 को मुयमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शहडोल प्रवास के दौरान बाणसागर के पानी को सिंचाई और पेयजल के लिए उपलब्ध कराने का वादा किया था। इसके बाद जल संसाधन विभाग ने सोन नदी पर 4 बैराज बनाने का खाका तैयार किया। हालांकि, एक साल बीत जाने और जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र शुक्ला द्वारा 9 जनवरी की बैठक में कड़े निर्देश दिए जाने के बाद भी फाइलें तकनीकी पहलुओं की जांच के नाम पर दबी हुई हैं।