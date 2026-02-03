दो बाइक की आमने-सामने हुई भिडंत में दो की मौत, चार घायल

जयसिंहनगर थाना क्षेत्र के ग्राम गंधिया की घटना, जांच में जुटी पुलिस

शहाडोल. जयसिंहनगर थाना क्षेत्र के ग्राम गंधिया में रविवार की शाम हुए सडक़ हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, वहीं चार लोगों को गंभीर चोट आने पर भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार लवकुश अहिरवार 21 वर्ष निवासी दुआरी अपने दो साथी सरमन अहिरवार व मायाराम बैगा के साथ मोटर साइकिल से लपरी का मेला घूमने जा रहेा था, इसी दौरान शाम करीब 4.30 बजे गंधिया गांव के देवी मंदिर के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक से टक्कर हो गई। हादसे में लवकुश अहिरवार ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं सरमन अहिरवार व मायाराम को गंभीर चोट आने पर जयसिंहनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया।

वहीं दूसरे बाइक में सवार विनय ङ्क्षसह 24 वर्ष के साथ उसकी दो बहनें भारती सिंह 19 वर्ष व उमा ङ्क्षसह 25 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए। तीन घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद विनय ङ्क्षसह को मृत घोषित कर दिया। वहीं दोनों बहनों का उपचार जारी है।

पुलिस ने बताया कि रविवार की शाम लपरी मेला आने जाने के दौरान देवी मंदिर के पास दोनों बाइकों की आमने-सामने टक्कर हुई थी, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई, वहीं चार लोगों का गंभीर चोट आने पर उपचार जारी है। दोनों मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर आगे की जांच शुरू कर दी है।