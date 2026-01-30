देवलोंद क्षेत्र में अवैध रूप से भंडारित 150 घन मीटर रेत जब्त

जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्र में दबिश देकर पुलिस ने रेत का अवैध परिवहन करते चार ट्रैक्टरों को जब्त किया है। ब्यौहारी पुलिस ने झापर नदी में घेराबंदी कर रेत का परिवहन करते बिना नंबर के ट्रैक्टर को जब्त किया। पुलिस ने वाहन चालक अर्जुन कोल 25 वर्ष निवासी भमरहा को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह अखिलेश कुशवाहा के साथ मिलकर झापर नदी से रेत चोरी कर लाया था। पुलिस ने वाहन चालक सहित फरार आरोपी अखिलेश कुशवाहा के विरुद्ध कार्रवाई कर पता तलाश शुरू कर दी है। इसी प्रकार जैतपुर पुलिस ने गुरुवार को ग्राम घुनघुटा के नाग बांधा नाला में दबिश देकर रेत चोरी करते तीन ट्रैक्टर जब्त किए। पुलिस ने बताया कि जब्त वाहन क्रमांक एमपी 65 जेडसी 6811, एमपी 18 जेडइ 1060 के साथ एक बिना नंबर का वाहन शामिल है। पुलिस ने रेत परिवहन के मामले में आरोपी अमोल ङ्क्षसह निवासी खम्हरिया, हरिकृष्ण पनिका निवासी बहरासी छत्तीसगढ़ एवं हर प्रसाद यादव निवाीस खम्हरिया को हिरासत में लिया है। पुलिस ने तीनों अरोपियों के कब्जे से कुल 10 लाख रुपए का मशरुका जब्त किया है।