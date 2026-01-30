30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

शहडोल

देवलोंद क्षेत्र में अवैध रूप से भंडारित 150 घन मीटर रेत जब्त

देवलोंद क्षेत्र में अवैध रूप से भंडारित 150 घन मीटर रेत जब्त

ब्यौहारी व जैतपुर से रेत का अवैध परिवहन करते चार ट्रैक्टर जब्तशहडोल. देवलोंद थाना क्षेत्र में पुलिस, राजस्व व खनिज विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए लावारिस हालत में पड़ी 150 घन मीटर रेत जब्त की है। खजिन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि देवलोंद क्षेत्र में बुढ़वा के पास बैरहाई व सथनी

शहडोल

image

Kamlesh Rajak

Jan 30, 2026

ब्यौहारी व जैतपुर से रेत का अवैध परिवहन करते चार ट्रैक्टर जब्त
शहडोल. देवलोंद थाना क्षेत्र में पुलिस, राजस्व व खनिज विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए लावारिस हालत में पड़ी 150 घन मीटर रेत जब्त की है। खजिन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि देवलोंद क्षेत्र में बुढ़वा के पास बैरहाई व सथनी में रेत के अवैध भंडारण की जानकारी मिली थी। संयुक्त टीम ने दबिश देकर रेत को जब्त करते हुए 8 हाइवा के माध्यम से ब्यौहारी तहसील कार्यालय परिसर में रखवाया है। यह कार्रवाई देर शाम तक जारी रही। खनिज विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को पोंडा नाला के पास से रेत का अवैध परिवहन करते एक मिनी ट्रक भी जब्त किया गया था। खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए वाहन यातायात थाना में खड़ा कराया गया है।

रेत का अवैध परिवहन करते चार ट्रैक्टर जब्त

जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्र में दबिश देकर पुलिस ने रेत का अवैध परिवहन करते चार ट्रैक्टरों को जब्त किया है। ब्यौहारी पुलिस ने झापर नदी में घेराबंदी कर रेत का परिवहन करते बिना नंबर के ट्रैक्टर को जब्त किया। पुलिस ने वाहन चालक अर्जुन कोल 25 वर्ष निवासी भमरहा को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह अखिलेश कुशवाहा के साथ मिलकर झापर नदी से रेत चोरी कर लाया था। पुलिस ने वाहन चालक सहित फरार आरोपी अखिलेश कुशवाहा के विरुद्ध कार्रवाई कर पता तलाश शुरू कर दी है। इसी प्रकार जैतपुर पुलिस ने गुरुवार को ग्राम घुनघुटा के नाग बांधा नाला में दबिश देकर रेत चोरी करते तीन ट्रैक्टर जब्त किए। पुलिस ने बताया कि जब्त वाहन क्रमांक एमपी 65 जेडसी 6811, एमपी 18 जेडइ 1060 के साथ एक बिना नंबर का वाहन शामिल है। पुलिस ने रेत परिवहन के मामले में आरोपी अमोल ङ्क्षसह निवासी खम्हरिया, हरिकृष्ण पनिका निवासी बहरासी छत्तीसगढ़ एवं हर प्रसाद यादव निवाीस खम्हरिया को हिरासत में लिया है। पुलिस ने तीनों अरोपियों के कब्जे से कुल 10 लाख रुपए का मशरुका जब्त किया है।

30 Jan 2026 11:39 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Shahdol / देवलोंद क्षेत्र में अवैध रूप से भंडारित 150 घन मीटर रेत जब्त
