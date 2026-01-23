जिला चिकित्सालय की खामियां उजागर, मरीजों के रेकॉर्ड नहीं थे दुरुस्त, ड्रेसिंग रूम में मिली गंदगी

क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य ने किया निरीक्षण, अव्यवस्था पर जताई नाराजगी

शहडोल. जिला चिकित्सालय का क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य डॉ. एसबी अवधिया ने गुरुवार को निरीक्षण किया। निरीक्षण में कई गंभीर खामियां सामने आई, जिस पर क्षेत्रीय संचालक ने कड़ी नाराजगी जताई। निरीक्षण के दौरान डॉ. अवधिया ने सबसे पहले अस्पताल परिसर में खड़ी एम्बुलेंसों की स्थिति का जायजा लिया, इसके बाद विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डॉ. जीएस परिहार वरिष्ट संयुक्त संचालक, डॉ. ज्ञानेश मिश्रा उप संचालक, डॉ. रत्नेश द्विवेदी उप संचालक एवं डॉ. अभय पांडेय आरएमएन संभाग कॉर्डिनेटर के साथ सीएमएचओ डॉ. राजेश मिश्रा व सिविल सर्जन डॉ. शिल्पी सराफ सहित अन्य स्टॉफ उपस्थित रहा। हालांकि निरीक्षण के पहले ही अस्पताल प्रबंधन ने साफ-सफाई सहित आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था को दुरुस्त करा लिया था। इसके साथ ही अस्पताल परिसर में जगह-जगह सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी की गई थी।