जिला चिकित्सालय की खामियां उजागर, मरीजों के रेकॉर्ड नहीं थे दुरुस्त, ड्रेसिंग रूम में मिली गंदगी

क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य ने किया निरीक्षण, अव्यवस्था पर जताई नाराजगी
शहडोल. जिला चिकित्सालय का क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य डॉ. एसबी अवधिया ने गुरुवार को निरीक्षण किया। निरीक्षण में कई गंभीर खामियां सामने आई, जिस पर क्षेत्रीय संचालक ने कड़ी नाराजगी जताई। निरीक्षण के दौरान डॉ. अवधिया ने सबसे पहले अस्पताल परिसर में खड़ी एम्बुलेंसों की स्थिति का जायजा लिया, इसके बाद विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डॉ. जीएस परिहार वरिष्ट संयुक्त संचालक, डॉ. ज्ञानेश मिश्रा उप संचालक, डॉ. रत्नेश द्विवेदी उप संचालक एवं डॉ. अभय पांडेय आरएमएन संभाग कॉर्डिनेटर के साथ सीएमएचओ डॉ. राजेश मिश्रा व सिविल सर्जन डॉ. शिल्पी सराफ सहित अन्य स्टॉफ उपस्थित रहा। हालांकि निरीक्षण के पहले ही अस्पताल प्रबंधन ने साफ-सफाई सहित आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था को दुरुस्त करा लिया था। इसके साथ ही अस्पताल परिसर में जगह-जगह सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी की गई थी।
क्षेत्रीय संचालक टीम के साथ सर्जिकल वार्ड पहुंची, जहां उन्होंने स्टाफ नर्स से भर्ती मरीजों की फाइलों की जानकारी ली। मरीजों का रिकॉर्ड व्यवस्थित रूप से मेंटेन न होने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब मरीज का रिकॉर्ड ही सही नहीं रहेगा तो आयुष्मान योजना का लाभ कैसे मिलेगा। उन्होंने फाइलें दिखाते हुए सवाल किया कि इसमें यह स्पष्ट नहीं है कि मरीज को कौन सा उपचार दिया गया है। ड्यूटी बदलने पर आने वाले दूसरे नर्सिंग स्टाफ को यह कैसे पता चलेगा कि कौन-सी दवा दी जा चुकी है और कौन सी देना बाकी है। उन्होंने निर्देश दिए कि भर्ती मरीजों का फाइल रिकॉर्ड हर समय अपडेट और व्यवस्थित रखा जाए। नाराजगी व्यक्त करते हुए नर्सिंग स्टाफ से कहा आप लोग इतना बिजी रहते हो कि फाइल कम्पलीट करने का समय नहीं रहता।
क्षेत्रीय संचालक ने अस्पताल के ड्रेसिंग रूम में डस्टबिन में पॉलीथिन व पुराने उपकरण देखकर अस्पताल प्रबंधन को फटकार लगाकर तत्काल सुधार के निर्देश दिए। क्षेत्रीय संचालक ने सबसे पहले अस्पताल परिसर में खड़ी एम्बुलेंसों का जायजा लिया, उन्होंने एबुंलेस संचालन के विषय में अधिकारियों से पूछा व रखरखाव की जानकारी ली।
कैजुअल्टी डिपार्टमेंट के निरीक्षण के दौरान क्षेत्रीय संचालक ने इमरजेंसी वार्ड की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और ड्यूटी डॉक्टर के नाम व मोबाइल नंबर बड़े और स्पष्ट अक्षरों में डिस्प्ले बोर्ड पर लगाने के निर्देश दिए। सोनोग्राफी सेंटर के निरीक्षण के दौरान उन्होंने मशीन के साथ अनिवार्य रूप से डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाने के निर्देश दिए। इस दौरान गायनिक विभाग पहुंचकर उन्होंने कैजुअल्टी का निरीक्षण किया और फाइलें देखकर नर्सिंग स्टाफ को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
यह रूटीन निरीक्षण था, इसका पहले से प्लान तय था, अस्पताल में जो कमियां मिली हैं उन्हें सुधारने के निर्देश दिए हैं, व्यवस्था में कुछ सुधार की आवश्यकता है।
डॉ. एसबी अवधिया, क्षेत्रीय संचालक रीवा
