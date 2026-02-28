सोहागपुर के बाद पुरानी बस्ती में पाइप लाइन से दूषित पानी की सप्लाई, वार्डवासी परेशान

वार्ड 38 में दो महीने से शिकायत करने के बाद भी नहीं सुधर रही व्यवस्था

शहडोल. सोहागपुर के बाद अब पुरानी बस्ती में दूषित पानी की सप्लाई का मामला प्रकाश में आया है। नगर के पुरानी बस्ती वार्ड क्रमांक 38 में बीते दो महीने से वार्ड के करीब 150 घरों में नलों के जरिए सीवर मिला दूषित पानी सप्लाई हो रहा है। बदबूदार और गंदे पानी के कारण पूरा वार्ड संक्रमण की दहलीज पर खड़ा है, लेकिन नगर पालिका प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। स्थानीय निवासियों को सुबह होते ही पीने के पानी के लिए यहां वहां भटकना पड़ रहा है, जिससे आक्रोश पनप रहा है। पूर्व पार्षद मो. इसहाक ने इस स्थिति पर गहरा रोष जताते हुए इसे नगरपालिका की बड़ी लापरवाही बताया है।