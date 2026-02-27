दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को दिया गया बासी भोजन, गड़बड़ी की हो जांच, कुलपति से इस्तीफे की मांग

ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि छात्र सुमित चौधरी की मौत मामले की विशेष दल से जांच कराई जाए, जिससे कि घटना के वास्तविक कारण पूरी तरह स्पष्ट हो सके। जांच में दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाए। दीक्षांत समारोह में जैसे गरिमामय अवसर पर छात्रों के सम्मान और स्वास्थ्य से किए गए खिलवाड़ के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को पूर्ण रूप से जिम्मेदार ठहराया जाए। कुलपति इस्तीफा दें और दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। विगत् कुछ महीनों से शहर में स्थित छात्रावासों से छात्रों के लापता होने की घटनाओं को अत्यंत गंभीरता से लिया जाए और प्रत्येक छात्रावास में एक अनुभवी, जिम्मेदार एवं सशक्त अधीक्षक की नियुक्ति की जाए, जो नियमित रूप से छात्रों की गतिविधियों पर निगरानी रख सके। विद्यालय परिसर में छात्र-छात्राओं की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक एवं आपातकालीन चिकित्सा सुविधाओं से युक्त स्थायी क्लीनिक की व्यवस्था की जाए। सभी छात्रावासों में छात्रों को शुद्ध, पौष्टिक एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाए तथा भोजन की गुणवत्ता की नियमित जांच की जाए। छात्रावासों के आसपास नियमित पुलिस गश्त सुनिश्चित की जाए, ताकि किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके।