स्वच्छता सर्वेक्षण : मार्च में आएगी टीम, 12500 अंकों का होगा सर्वेक्षण

सर्वेक्षण में सबसे बड़ा दांव ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर है, जिसके अकेले 1500 अंक हैं। जमुआ स्थित अस्थाई ट्रेंचिंग ग्राउंड में जमा 10 हजार टन लिगेसी वेस्ट (पुराना कचरा) अब नपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। एमआरएफ एजेंसी को टीन शेड बढ़ाने और बैलिंग-कंपोस्ट मशीनों को पूरी क्षमता से चलाने के निर्देश दिए गए हैं। जमा कचरे के वैज्ञानिक निष्पादन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है ताकि टीम के आने से पहले ग्राउंड जीरो वेस्ट की ओर बढ़ सके।

इनका कहना है

स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर हमने तैयारियां शुरू कर दी हंै। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के साथ ही नगर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने कार्ययोजना बनाकर कार्य किया जा रहा है।

पुनीत त्रिपाठी, नोडल अधिकारी नगर पालिका